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"Холдинг Кабельный Альянс" презентовал свою продукцию руководству Газпрома

Холдинг Кабельный Альянс, Газпром, кабель

«Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК) презентовал свои современные разработки кабельной продукции на встрече главы Газпрома Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Томской области Сергея Жвачкина с промышленниками региона.

В частности, на стенде ХКА им показали кабели управления торговой марки НИКИ, которые уже востребованы предприятиями Газпрома. Они используются для подключения различных механизмов и аппаратуры, в том числе на объектах переработки. Кроме того, ХКА поставляет компании силовые кабели с повышенными эксплуатационными свойствами. При их производстве используется продукция нового цеха АО «Сибкабель», в котором выпускают высококачественные резиновые смеси. Цех был открыт в конце 2015 года при участии губернатора Томской области и руководства Уральской горно-металлургической компании, стоимость проекта составила порядка 570 миллионов рублей.

Ежегодно «Холдинг Кабельный Альянс» поставляет предприятиям газо- и нефтедобычи кабели и провода на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Увеличение этого показателя станет возможным в том числе благодаря участию завода «Сибкабель» (входит в структуру ХКА) в реализации дорожной карты Томской области, направленной на развитие кооперации Газпрома и местных предприятий.

«Сотрудничество с такими крупными корпорациями как Газпром и поддержка областной администрации открывают для нас новые возможности и являются дополнительным стимулом для развития производства и освоения выпуска новых высокотехнологичных видов кабелей и проводов. Сейчас мы разрабатываем новые виды продукции, которые необходимы газодобытчикам на перспективу 10-15 лет. Среди них - инновационные шланговые кабели, греющие кабели», - рассказал заместитель директора по продажам ООО «ХКА» Виталий Кабаков.

Как организовано производство на заводе «Сибкабель» сотрудники предприятия также показали представителям Минпромторга России. Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаил Иванов и его заместитель Евгений Муратов посетили новый цех, а также цех по производству нефтепогружных кабелей и кабелей для горнорудной промышленности. Особый интерес у гостей вызвал новый экскаваторный кабель в цветной оболочке, изготовленный по новым требованиям надежности и безопасности, утвержденным Ростехнадзором.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

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