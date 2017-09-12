"Холдинг Кабельный Альянс" презентовал свою продукцию руководству Газпрома

«Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК) презентовал свои современные разработки кабельной продукции на встрече главы Газпрома Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Томской области Сергея Жвачкина с промышленниками региона.



В частности, на стенде ХКА им показали кабели управления торговой марки НИКИ, которые уже востребованы предприятиями Газпрома. Они используются для подключения различных механизмов и аппаратуры, в том числе на объектах переработки. Кроме того, ХКА поставляет компании силовые кабели с повышенными эксплуатационными свойствами. При их производстве используется продукция нового цеха АО «Сибкабель», в котором выпускают высококачественные резиновые смеси. Цех был открыт в конце 2015 года при участии губернатора Томской области и руководства Уральской горно-металлургической компании, стоимость проекта составила порядка 570 миллионов рублей.



Ежегодно «Холдинг Кабельный Альянс» поставляет предприятиям газо- и нефтедобычи кабели и провода на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Увеличение этого показателя станет возможным в том числе благодаря участию завода «Сибкабель» (входит в структуру ХКА) в реализации дорожной карты Томской области, направленной на развитие кооперации Газпрома и местных предприятий.



«Сотрудничество с такими крупными корпорациями как Газпром и поддержка областной администрации открывают для нас новые возможности и являются дополнительным стимулом для развития производства и освоения выпуска новых высокотехнологичных видов кабелей и проводов. Сейчас мы разрабатываем новые виды продукции, которые необходимы газодобытчикам на перспективу 10-15 лет. Среди них - инновационные шланговые кабели, греющие кабели», - рассказал заместитель директора по продажам ООО «ХКА» Виталий Кабаков.



Как организовано производство на заводе «Сибкабель» сотрудники предприятия также показали представителям Минпромторга России. Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаил Иванов и его заместитель Евгений Муратов посетили новый цех, а также цех по производству нефтепогружных кабелей и кабелей для горнорудной промышленности. Особый интерес у гостей вызвал новый экскаваторный кабель в цветной оболочке, изготовленный по новым требованиям надежности и безопасности, утвержденным Ростехнадзором.