АО "ОЭК" подводит итоги производственной практики для студентов

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 16:37
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК
АО «Объединенная энергетическая компания» в очередной раз подводит итоги производственной практики для студентов российских высших и средне-специальных образовательных учреждений.
Так, в 2017 году в структурных подразделениях АО «ОЭК» прошли практику 95 студентов из высших и средних-специальных учебных заведений, таких как Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» и др.
За время прохождения практики студенты смогли закрепить, систематизировать и расширить теоретические знания, полученные при обучении, и приобрели профессиональные, принимая участие в деятельности компании.
Практиканты ежегодно направляются на производственную практику в районы электрических сетей АО «ОЭК», централизованную службу подстанций и другие подразделения компании. Полное погружение в рабочую среду позволяет пробудить у студентов интерес к своей будущей профессии.
«Работа с молодыми кадрами – важное направление деятельности отдела подбора и развития персонала. Развитие энергетики, как и любой отрасли, требует постоянного притока молодых квалифицированных сотрудников, - отмечает заместитель директора по управлению персоналом Зубович Татьяна Владимировна. - Организуя производственную практику, мы стараемся максимально вовлечь студентов в рабочий процесс, направленный на решение задач, которые им и предстоит решать в будущем».
АО «ОЭК» активно сотрудничает с профильными высшими и средними профессиональными образовательными учреждениями. Из числа наиболее талантливых студентов, проходящих практику в АО «ОЭК», отдел подбора и развития персонала формирует кадровый резерв из перспективных молодых специалистов с целью дальнейшего возможного трудоустройства в компанию.
Также компания проводит мероприятия по информированию студентов о свободных вакансиях, размещая их на внешнем сайте компании.