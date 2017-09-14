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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" подводит итоги производственной практики для студентов

АО ОЭК подводит итоги производственной практики для студентов

19 сентября 2017, 16:37
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК

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АО «Объединенная энергетическая компания» в очередной раз подводит итоги производственной практики для студентов российских высших и средне-специальных образовательных учреждений.

Так, в 2017 году в структурных подразделениях АО «ОЭК» прошли практику 95 студентов из высших и средних-специальных учебных заведений, таких как Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» и др.

За время прохождения практики студенты смогли закрепить, систематизировать и расширить теоретические знания, полученные при обучении, и приобрели профессиональные, принимая участие в деятельности компании.

Практиканты ежегодно направляются на производственную практику в районы электрических сетей АО «ОЭК», централизованную службу подстанций и другие подразделения компании. Полное погружение в рабочую среду позволяет пробудить у студентов интерес к своей будущей профессии.

«Работа с молодыми кадрами – важное направление деятельности отдела подбора и развития персонала. Развитие энергетики, как и любой отрасли, требует постоянного притока молодых квалифицированных сотрудников, - отмечает заместитель директора по управлению персоналом Зубович Татьяна Владимировна. - Организуя производственную практику, мы стараемся максимально вовлечь студентов в рабочий процесс, направленный на решение задач, которые им и предстоит решать в будущем».

АО «ОЭК» активно сотрудничает с профильными  высшими и средними профессиональными  образовательными учреждениями. Из числа наиболее талантливых студентов, проходящих практику в АО «ОЭК», отдел подбора и развития персонала формирует кадровый резерв из перспективных молодых специалистов с целью дальнейшего возможного трудоустройства в компанию.

Также компания проводит мероприятия по информированию студентов о свободных вакансиях, размещая их на внешнем сайте компании.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"

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