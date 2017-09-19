Делегация из Бангладеш примет участие в Российской энергетической неделе

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 13:42
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017
Делегация Народной Республики Бангладеш подтвердила свое участие в Российской энергетической неделе — 2017. Возглавит делегацию Министр энергетики и минеральных ресурсов Народной Республики Бангладеш Нарсул Хамид. Глава энергетического ведомства Бангладеш поблагодарил российскую сторону за приглашение принять участие в мероприятии, а также отметил значимость РЭН: «Российский опыт в области энергетики невозможно переоценить. Ваша страна — один из крупнейших энергоэкспортеров, нам интересно изучить российскую практику». Нарсул Хамид также подчеркнул, что изучение лучших международных практик обусловлено тем, что население Бангладеш растет с каждым годом, соответственно внутренняя потребность в энергии увеличивается.
В рамках РЭН-2017 участниками Форума будет обсужден целый ряд вопросов, посвященных перспективам мирового энергетического рынка. Свое участие в мероприятии уже подтвердили делегации из Японии, ОАЭ, Омана и других стран.
13.09.2017 г. Обновлена деловая программа РЭН-2017