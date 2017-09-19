Экскурсию на энергообъекты организовали для студентов хабаровские энергетики

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 17:38
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Энергообъекты Хабаровска, принадлежащие Дальневосточной распределительной сетевой компании, посетили студенты Тихоокеанского государственного университета. В рамках обзорной экскурсии ребята познакомились с энергооборудованием двух подстанций – ПС 110/35/6 кВ «Городская» и ПС 110/35/6 кВ «Южная».
Работник хабаровского филиала АО «ДРСК» рассказал студентам второго курса ТОГУ о специфике работы электросетевой организации, особенностях энергоснабжения потребителей краевой столицы, об отличиях функционирования двух центров питания, принадлежащих фактически к разным эпохам электроэнергетики.
- Новая ПС 110/35/6 кВ «Городская», питающая центральную часть Хабаровска, была сдана в конце 2015 года, и на сегодняшний день представляет собой одну из самых современных подстанций Хабаровского края в данном классе напряжения. ПС 110/35/6 кВ «Южная», расположенная в одноименном микрорайоне города, введена в эксплуатацию более 45 лет назад. Данный центр питания, в отличие от «Городской», открытого типа, поэтому занимает намного больше территории. Из-за особенностей функционирования подобные объекты электрохозяйства располагаются вдали от жилых домов, но при этом находятся под наблюдением дежурных электромонтеров, рабочее место которых располагаются тут же, - пояснил экскурсантам начальник Городского РЭС СП «Центральные электрические сети» Григорий ЖУРАВЛЕВ.
В рамках прошедшего образовательного мероприятия хабаровским студентам удалось лично познакомиться с энергооборудованием, обеспечивающим бесперебойное электроснабжение их домов и родного учебного заведения.
- Ежедневно проезжая мимо подстанции «Городская», мы даже не догадывались, что это интересное, яркое строение не офисное здание, а серьезный энергообъект. И тем более никогда в жизни нам не доводилось находиться на закрытой территории режимных объектов! – делятся впечатлениями ребята.
Экскурсия на энергообъекты специалистами ДРСК была организована в преддверии празднования Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче».