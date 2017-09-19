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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС с опережением графика готовит сибирские объекты к зиме

ФСК ЕЭС с опережением графика готовит сибирские объекты к зиме

19 сентября 2017, 16:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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Ремонтная программа на объектах ФСК ЕЭС в Сибирском Федеральном округе реализуется с перевыполнением плана. Об этом было заявлено в Кемерово на совещании под руководством Заместителя Министра энергетики РФ Андрея Черезова, посвященном подготовке энергообъектов Сибирского федерального округа к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

По итогам 8 месяцев текущего года расчищены 3,9 тыс. га просек ЛЭП, проведены ремонтные работы на 560 км линий электропередачи и  2,5 тыс. фундаментох опор. На подстанциях МЭС Сибири выполнен ремонт 305 выключателей, что составляет 85% от годового плана. На подготовку сибирских энергообъектов к зиме ФСК ЕЭС направила 1,59 млрд рублей.

К выполнению аварийно-восстановительных работ готовы 229 бригад с 823 единицами автоспецтехники. Аварийный резерв укомплектован на 100%, в том числе опорами ЛЭП, коммутационным и силовым оборудованием подстанций. Ремонтный персонал, в том числе линейные бригады, укомплектованы необходимым инструментом для проведения работ, спецодеждой и защитными средствами.

Для повышения аварийной готовности с начала года проведено 5 совместных учений с МЧС и органами муниципальной власти. К ликвидации нештатных ситуаций может быть дополнительно привлечено 670 сотрудников подрядных организаций и 167 единиц спецтехники.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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