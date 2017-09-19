ФСК ЕЭС устанавливает новую автотрансформаторную группу 500 МВА на подстанции "Каменская" в Свердловской области

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 17:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») проводит реконструкцию подстанции 220 кВ «Каменская». Первую автотрансформаторную группу 1957 года выпуска меняют на новую – мощностью 500 МВА. Работы повысят надежность электроснабжения Каменск-Уральского Металлургического завода (КУМЗ), Уральского Алюминиевого завода (УАЗ), увеличат пропускную способность энергоузла.
На подстанции уже завершилась реконструкция четырех ячеек открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ, в новые ячейки перезаведены две воздушные линии 220 кВ «Каменская – КУМЗ» и «Каменская – Электролизная». Смонтированы автотрансформаторы 220 кВ суммарной мощностью 500 МВА и насосная станция пожаротушения, частично проведена реконструкция оборудования ОРУ 110 кВ.
Новое оборудование обладает большей надежностью, требует меньше затрат на обслуживание и имеет лучшие технические характеристики.
Подстанция 220 кВ «Каменская» введена в эксплуатацию в 1958 году. Обеспечивает электроснабжение КУМЗ и УАЗ, а также выдачу мощности Белоярской атомной электростанции из Свердловской в Курганскую и Челябинскую энергосистемы.