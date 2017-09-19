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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС устанавливает новую автотрансформаторную группу 500 МВА на подстанции "Каменская" в Свердловской области

ФСК ЕЭС устанавливает новую автотрансформаторную группу 500 МВА на подстанции Каменская в Свердловской области

19 сентября 2017, 17:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») проводит реконструкцию подстанции 220 кВ «Каменская». Первую автотрансформаторную группу 1957 года выпуска меняют на новую – мощностью 500 МВА. Работы повысят надежность электроснабжения Каменск-Уральского Металлургического завода (КУМЗ), Уральского Алюминиевого завода (УАЗ), увеличат пропускную способность энергоузла.

На подстанции уже завершилась реконструкция четырех ячеек открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ, в новые ячейки перезаведены две воздушные линии 220 кВ «Каменская – КУМЗ» и «Каменская – Электролизная». Смонтированы автотрансформаторы 220 кВ суммарной мощностью 500 МВА и насосная станция пожаротушения, частично проведена реконструкция оборудования ОРУ 110 кВ.

Новое оборудование обладает большей надежностью, требует меньше затрат на обслуживание и имеет лучшие технические характеристики.

Подстанция 220 кВ «Каменская» введена в эксплуатацию в 1958 году. Обеспечивает электроснабжение КУМЗ и УАЗ, а также выдачу мощности Белоярской атомной электростанции из Свердловской в Курганскую и Челябинскую энергосистемы.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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