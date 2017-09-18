Филиал "ГАЭС" первым в Сибири получил Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 14:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ, ОЗП-2017-2018
Энергообъекты и персонал филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") – "Горно-Алтайские электрические сети" полностью готовы к выполнению основной задачи: обеспечению надежного энергоснабжения своих потребителей в период максимальных нагрузок. 15 сентября филиал "ГАЭС" получил Паспорт готовности к ОЗП 2017-2018 гг.
Для проверки качества выполнения энергетиками всех мероприятий в рамках ремонтной программы в филиале "ГАЭС" несколько месяцев работала комиссия. Представители Сибирского управления Ростехнадзора, филиала АО "СО ЕЭС" в Алтайском крае и Республике Алтай, Главного управления МЧС России по Республике Алтай, руководители технического блока исполнительного аппарата МPСК Сибири и филиала "ГАЭС" проверяли оборудование, технику и персонал на соответствие установленным требованиям.
На балансе филиала "ГАЭС" почти 7 тысяч км линий электропередачи 110 – 0,4 кВ и более полутора тысяч подстанций 110-0,4 кВ. Основные мероприятия по обслуживанию электросетевого хозяйства реализуются в рамках ремонтной кампании. Пережив очередную зиму, энергетики уже в апреле начинают подготовку ЛЭП и подстанций к следующим холодам. За девять месяцев текущего года в районах электрических сетей филиала "ГАЭС" с перевыполнением от утвержденного плана отремонтировано более семисот км воздушных линий электропередачи 0,4 - 10 кВ (112%), почти 600 км ВЛ 35 кВ и выше (104%), расчищено около 200 км трасс охранных зон линий электропередачи (113%), обеспечено выполнение 127 % от запланированного объема по ремонту трансформаторных подстанций - 143.
Не менее важно подготовить к работе в зимних условиях и сам персонал. Для этого систематически проводятся противоаварийные тренировки. В ходе учений энергетики отрабатывают оперативные действия по ликвидации технологических нарушений и вопросы взаимодействия с территориальными органами местного самоуправления, ГУ МЧС России.
- Получение Паспорта готовности к ОЗП подтверждает высокое качество выполнения филиалом запланированной ежегодной ремонтной кампании. Мы в очередной раз подтвердили готовность электросетевого комплекса к надежному функционированию в условиях низких температур, получив самый важный для энергетиков документ первыми из филиалов во всей Сибири, - сказал директор филиала Андрей Абрамов.