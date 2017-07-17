Идет подготовка к значимым отраслевым событиям, проводимым в Санкт-Петербурге в начале октября

Делегация в лице экспертов и представителей заводов производителей электротехнической продукции в течение недели с 3 по 6 октября примут участие в работе двух ключевых конгрессов проходящих в г. Санкт-Петербург.

Первое мероприятие, в работе которого примет участие экспертный состав МЦПП и компании Партнеры, производители электротехнической продукции, пройдет в рамках VII Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность – Динамика развития». Конгресс является деловой программой трех крупных отраслевых выставок (Рос-Газ-Экспо, Энергосбережение и Энергоэффективность и Котлы и Горелки).

Делегаты сделают свои экспертные доклады в рамках Круглого стола «Поддержка и продвижение отечественного производителя. Внедрение инновационных и наилучших доступных технологий».

Модераторы Круглого стола:

Артиков Р. Х-Б ., член Экспертного Совета Правительства РФ, председатель Комитета производителей отечественных материалов и конструкций Национального Объединения организаций в области энергетической эффективности и энергосбережения(НОЭ).

., член Экспертного Совета Правительства РФ, председатель Комитета производителей отечественных материалов и конструкций Национального Объединения организаций в области энергетической эффективности и энергосбережения(НОЭ). Кутовой Г.П., научный руководитель ЦЭМУЭ Корпоративного Энергетического Университета НП «КОНЦ ЕЭС», председатель Подкомитета по тарифной политике, энергосбережению и энергоэффективности ТПП РФ, заслуженный энергетик России, академик РАЕН.

На круглом столе будут затронуты вопросы импортозамещения и импортоопережения. Необходимость доработки законодательства в помощь производителю. Обсудят барьеры импорта отечественной электротехнической продукции, а так же финансирование разработок и производства отечественного продукта.

Свои наработки по улучшению ситуации на электротехническом рынке, а так же инновационные решения по комплексному подходу к энергоэффективности, представят ведущие российские производители, зарекомендовавшие себя как разработчики надежного и качественного оборудования: Рязанский завод кабельных конструкций (РЗКК), Камский кабель, Атон.

Эксперт рабочей группы МЦПП, Генеральный директор РЗКК – О.С. Ромахин расскажет о реалиях, в которых находится отечественный производитель и озвучит предложения, которые войдут в программу Открытого выездного заседания «Законодательное обеспечение реализации «Комплексного плана повышения энергетической эффективности Российской Федерации». Организатором выездного заседания является Научно-экспертный Совет Совета Федерации, Отделение НЭС по СЗФО РГ СФ ФС. Заседание пройдет 5.10.2017 в рамках программы VII Международного конгресса.

Остальная деловая программа, проходящая 5.10.2017, будет посвящена промышленной светотехнике. В семинарах, по «Взрывозащищенному осветительному и электротехническому оборудованию», «Модернизация осветительной сети зданий и промышленных предприятий», «Современное освещение и светодизайн торгового зала» примут участие эксперты светотехнической компании Атон, которые на протяжении 8 лет постоянно повышают качество, температуру эксплуатации и гарантийный срок работы своей светодиодной продукции.

Следующий день, работы (6.10.2017) экспертов МЦПП и делегации производителей электротехнической продукции пройдет в гостинице Парк Инн Прибалтийская, где в рамках Санкт-Петербургского Всероссийского жилищного конгресса пройдет встреча с крупнейшими строительными компаниями и ассоциациями России.

Круглый стол на тему «Стабильное, энергоэффективное снабжение городов, предприятий и населенных пунктов», поднимет вопросы Приказа Министерства строительства России от 9 января 2017 г. № 8/пр "Об утверждении Перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования некоммерческих объединений граждан". Который утверждает перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и затрагивает системы освещения, электроснабжения, системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, а также системы газоснабжения.

Международный центр поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП) основываясь на многолетний опыт проведения мероприятий, выстраивает актуальный диалог, направленный на плодотворное сотрудничество между производителями и потребителями электротехнической продукции. Мы приглашаем всех заинтересованных на наши площадки, направленные на решение самых актуальных вопросов в продвижении российского производителя.