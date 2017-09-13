Калмыцкий филиал МРСК Юга готов к осенне-зимнему периоду

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 14:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
Калмыцкий филиал МРСК Юга (входит в группу компаний «Россети») получил Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018 гг. – документ, подтверждающий полную готовность энергетиков Калмыкии работать в период холодов.
Готовность филиала обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей в условиях низких температур оценивала Комиссия под председательством заместителя главного инженера по оперативно – техническому и ситуационному управлению – начальника департамента ПАО «МРСК Юга» Вячеслава Сизова. В ее состав также вошли представители Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, Ростовского регионального диспетчерского управления филиала АО «СО ЕЭС», Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия и РУТН Юга филиала ПАО «Россети» - ЦТН.
Получению Паспорта готовности предшествовала масштабная подготовка филиала. Так, за восемь месяцев текущего года калмыцкие энергетики провели капитальный ремонт более 1,4 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения, 515 трансформаторных подстанций (КТП 6-10/0) и 28 подстанций 35-110 кВ, расчистили более 13 гектаров просек воздушных линий электропередачи.
Во избежание налипания мокрого снега на электропровода и гололеда при перепадах температур специалисты филиала провели ревизию и пробные плавки гололеда в районах, подверженных гололедообразованию. Кроме того, в преддверии осенне-зимнего периода специалисты укомплектовали аварийный запас оборудования, материалов и запасных частей в полном объеме на общую сумму 24,63 млн. руб.
Как подчеркнул председатель комиссии заместитель главного инженера по оперативно – техническому и ситуационному управлению – начальник департамента ПАО «МРСК Юга» Вячеслав Сизов, филиал подготовился к зиме в полном объеме и на должном уровне, выполнив все основные и дополнительные условия готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.