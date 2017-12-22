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Отраслевые новости: Россия

Короткое замыкание стало причиной пожара в Тверской области

Короткое замыкание стало причиной пожара в Тверской области

19 сентября 2017, 13:27
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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В ночь на 19 сентября, в 03:18, в оперативную дежурную часть МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в деревне Прохово Вышневолоцкого района.

Спасатели первого пожарного отделения по прибытии на место установили, что пожар произошёл в дачном доме. В результате огнём уничтожена кровля и повреждены стены по всей площади. Предварительная версия возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В 03:40 объявили локализацию пожара, а в 04:01 полностью ликвидировали.

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