Короткое замыкание стало причиной пожара в Тверской области

Орловский кабельный завод уничтожил контрафакт на 6 млн руб
19 сентября 2017, 13:27
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
В ночь на 19 сентября, в 03:18, в оперативную дежурную часть МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в деревне Прохово Вышневолоцкого района.
Спасатели первого пожарного отделения по прибытии на место установили, что пожар произошёл в дачном доме. В результате огнём уничтожена кровля и повреждены стены по всей площади. Предварительная версия возгорания – короткое замыкание электропроводки.
В 03:40 объявили локализацию пожара, а в 04:01 полностью ликвидировали.
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