Крымские сети вытянули новые миллиарды

Планы по выходу «Россетей» на электросетевой рынок Крыма оказались гораздо масштабней, чем предполагалось. Минэнерго предлагает выделить на это госхолдингу до 9 млрд руб. в 2018–2020 годах. Точное назначение средств до конца не ясно: до сих пор было известно только о планах «Россетей» вложить до 2 млрд руб. в электросетевой комплекс Севастополя.



Минэнерго предлагает внести в уставный капитал «Россетей» 9 млрд руб. из федерального бюджета, следует из структуры ведомственных расходов федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, опубликованной на портале regulation.gov.ru. Из общего объема 6 млрд руб. поступят уже в 2018 году, 2,87 млрд руб.— в 2019 году, 227,2 млн руб.— в 2020 году. Средства будут выделяться в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». В «Россетях» запрос “Ъ” о назначении средств перенаправили в Минэнерго, там отказались от комментариев.



Де-факто «Россети» не присутствуют на рынке Крыма и Севастополя, но у госхолдинга есть планы по созданию СП с властями города, чтобы в дальнейшем перевести на его баланс активы, принадлежащие зарегистрированной на Украине ЭК «Севастопольэнерго» (в СМИ компанию связывают с депутатом Госдумы Александром Бабаковым и президентом ФК ЦСКА Евгением Гинером). После присоединения Крыма к России компания продолжала управлять сетями через филиал, зарегистрированный в 2014 году. Формально эта схема не позволяла выделять бюджетные субсидии на модернизацию городского электросетевого комплекса. Электросети Севастополя уже начали переводить в российскую юрисдикцию. Так, 8 февраля было зарегистрировано ООО «Севастопольэнерго», где 100% принадлежит Евгению Бочарову.



Создание СП с «Россетями» позволит инвестировать в обновление инфраструктуры, но госхолдинг планировал вложить в это предприятие гораздо меньше запрошенных Минэнерго средств — до 2 млрд руб. В интервью “Ъ” 30 июня бывший глава «Россетей» Олег Бударгин признавал, что при выходе на рынок полуострова у компании есть «определенные риски» санкций, но она надеется на «объективность и разумность».



Источник: Коммерсант