Курскэнерго показало журналистам энергообъекты, обеспечивающие надежность работы электросетевого комплекса региона

15 сентября состоялся пресс-тур «Партнёрство, нацеленное на энергобезопасность России», организованный ПАО «МРСК Центра», АО Системный оператор Единой энергетической системы» и Курской АЭС для региональных СМИ по объектам энергетики Курской области.



В ходе мероприятия специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» показали участникам пресс-тура крупные объекты энергосистемы, а также рассказали о реализованных мероприятиях, направленных на повышение надежности работы электросетевого комплекса филиала в преддверии осенне-зимнего периода.



Журналисты побывали в Центре управления сетями Курскэнерго – структуре, обеспечивающей постоянный и четкий контроль за режимами работы электрооборудования. Здесь заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Рудневский познакомил их с работой диспетчеров и современными технологиями, позволяющими в оn-line режиме контролировать состояние каждой линии и подстанции, видеть перетоки электроэнергии и мощности.



Затем представители СМИ посетили подстанцию 110 кВ «Котельная» - важнейший питающий центр, который после реконструкции обеспечивает выдачу в сеть 115 мегаватт мощности парогазовой установки котельной Северо-Западного микрорайона города Курска.



В соответствии с проектом реконструкции на подстанции было построено современное комплектное распределительное устройство 110 кВ (КРУЭ) закрытого типа с 12 элегазовыми ячейками, комплектами основных быстродействующих защит и устройства автоматики на современных микропроцессорных терминалах. Срок службы комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией — до 50 лет.



«Применение такого рода оборудования и схем позволяет выдавать мощность генераторов парогазовой установки с высоким уровнем надежности, повышает надежность электрической сети 110 кВ, участвующей в схеме выдачи мощности и снижает ремонтные и эксплуатационные затраты компании», — отметил первый заместитель директора – главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин.



В Курском доме журналиста в рамках пресс-тура состоялся брифинг, в котором, помимо организаторов мероприятия, принял участие заместитель губернатора Курской области Александр Демин. Он отметил важную роль Курскэнерго, других предприятий энергетической отрасли в обеспечении потребностей в электроэнергии местной промышленности, социального сектора, в привлечении новых инвесторов.



Руководитель филиала Курскэнерго рассказал собравшимся о крупных инвестпроектах, реализованных в последние годы, среди них – строительство подстанций 110/10 кВ «Возрождение», «Родники»; реконструкция подстанций 110/10 кВ «Тепличная», «Бекетово», «Быково», реконструкция 451 км линий электропередачи и строительство 385 км новых сетей, технологическое присоединение крупных объектов промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы в области, поделился с участниками брифинга результатами подготовки Курскэнерго к осенне-зимнему периоду 2017 – 1018 г.



В частности, он отметил, что комплексный план повышения устойчивости электроснабжения объектов на территории Курской области на текущий год выполнен на 100%, аварийный запас филиала также укомплектован на 100%, подготовлены к выполнению работ в условиях низких температур спецтехника и бригадные автомобили, проверены автономные источники электроснабжения, обучен персонал.



Рассказал Александр Рудневский и о планах Курскэнерго на будущее. Так, в ближайшие годы энергетики планируют ввести в эксплуатацию порядка 600 новых трансформаторов 0,4 – 110 кВ общей установленной мощностью 135 Мегаватт. Только в этом году на эти цели будет направлено более 200 миллионов рублей.



По окончании брифинга, руководители предприятий – организаторов пресс-тура подробно ответили на вопросы представителей средств массовой информации.



Завершился пресс-тур знакомством журналистов с работой диспетчерского щита филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и со строящимися объектами Курской АЭС.