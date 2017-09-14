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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Курскэнерго показало журналистам энергообъекты, обеспечивающие надежность работы электросетевого комплекса региона

Курскэнерго показало журналистам энергообъекты, обеспечивающие надежность работы электросетевого комплекса региона

19 сентября 2017, 12:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

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15 сентября состоялся пресс-тур «Партнёрство, нацеленное на энергобезопасность России», организованный  ПАО «МРСК Центра», АО Системный оператор Единой энергетической системы» и Курской АЭС для  региональных СМИ по объектам энергетики Курской области.

В ходе мероприятия специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» показали  участникам пресс-тура  крупные объекты энергосистемы, а также рассказали о реализованных мероприятиях, направленных на повышение надежности работы электросетевого комплекса филиала в преддверии осенне-зимнего периода.

Журналисты побывали в Центре управления сетями Курскэнерго – структуре, обеспечивающей постоянный и четкий контроль за режимами работы электрооборудования. Здесь заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Рудневский познакомил их с работой диспетчеров и современными технологиями, позволяющими в оn-line режиме контролировать состояние каждой линии и подстанции, видеть перетоки электроэнергии и мощности.

Затем представители СМИ посетили подстанцию 110 кВ «Котельная» - важнейший питающий центр, который после реконструкции обеспечивает выдачу в сеть 115 мегаватт мощности парогазовой установки котельной Северо-Западного микрорайона города Курска.

В соответствии с проектом реконструкции на подстанции было построено современное комплектное распределительное устройство 110 кВ (КРУЭ) закрытого типа с 12 элегазовыми ячейками, комплектами основных быстродействующих защит и устройства автоматики на современных микропроцессорных терминалах. Срок службы комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией — до 50 лет.

«Применение такого рода оборудования и схем позволяет выдавать мощность генераторов парогазовой установки с высоким уровнем надежности, повышает надежность электрической сети 110 кВ, участвующей в схеме выдачи мощности и снижает ремонтные и эксплуатационные затраты компании», — отметил первый заместитель директора – главный инженер  Курскэнерго Вячеслав Истомин.

В  Курском доме журналиста в рамках пресс-тура состоялся  брифинг, в котором,  помимо организаторов  мероприятия, принял участие заместитель губернатора Курской области Александр Демин. Он  отметил  важную роль  Курскэнерго, других предприятий энергетической отрасли в обеспечении потребностей  в электроэнергии местной промышленности, социального сектора, в привлечении новых инвесторов.

Руководитель филиала Курскэнерго рассказал собравшимся о крупных инвестпроектах, реализованных в  последние годы, среди них – строительство подстанций  110/10 кВ  «Возрождение», «Родники»; реконструкция подстанций 110/10 кВ «Тепличная», «Бекетово», «Быково», реконструкция 451 км линий электропередачи и  строительство 385 км новых сетей, технологическое присоединение крупных объектов промышленности, сельского хозяйства,  социальной сферы в области,   поделился с участниками брифинга результатами подготовки Курскэнерго к осенне-зимнему периоду 2017 – 1018 г.

В частности, он  отметил, что комплексный план повышения устойчивости электроснабжения объектов на территории Курской области на текущий год выполнен на 100%,  аварийный запас филиала также укомплектован на 100%, подготовлены к выполнению работ в условиях низких температур спецтехника и бригадные автомобили, проверены автономные источники электроснабжения, обучен персонал.

Рассказал Александр Рудневский и о планах Курскэнерго на будущее. Так, в ближайшие годы энергетики  планируют ввести в эксплуатацию порядка 600 новых трансформаторов  0,4 – 110 кВ общей установленной  мощностью 135 Мегаватт. Только в этом году на эти цели будет направлено более 200 миллионов рублей.

По окончании брифинга,  руководители   предприятий – организаторов пресс-тура подробно ответили  на  вопросы представителей средств массовой информации.

Завершился  пресс-тур знакомством журналистов  с работой   диспетчерского щита филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и со строящимися объектами Курской АЭС.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

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