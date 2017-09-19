МРСК Центра и Приволжья примет участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 14:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, РЭН-2017
Представители ПАО «МРСК Центра и Приволжья» примут участие в работе международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики - «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 3 по 7 октября 2017 года в Москве.
Международный форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития: газовой отрасли, нефтяной отрасли, угольной отрасли, нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.
На форуме «Российская энергетическая неделя» будут подведены итоги конкурса «МедиаТЭК-2017». Сразу 11 проектов филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» отмечены членами жюри региональных этапов Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и региональных администраций, который проводится при поддержке Министерства энергетики России.
В частности лидером по числу проектов-победителей стал филиал «Нижновэнерго». Фильмы «85 лет нижегородской энергосистеме» и «Строительство подстанции 35/6 кВ «Виля» с линией электропередачи 35 кВ», а также совместный с нижегородскими уличными художниками арт-проект по нанесению граффити на энергообъекты признаны лучшими в номинациях «Популяризация профессий ТЭК», «Современное производство и развитие ТЭК» и «Социальная и экологическая инициатива». Кировэнерго представил на суд экспертов конкурса два проекта: «Энергоночь-2017» и «Героям Великой Отечественной – вечная память». Рязанский филиал энергокомпании победил в номинациях «Безопасная энергия» и «Популяризация профессий ТЭК». Калужский - занял первое место в номинации «Социальная и экологическая инициатива» с проектом «Энергия поколений» - комплексом мероприятий, включающим в себя мемориальную, социальную, профориентационную и просветительскую деятельность подразделения компании.
В настоящее время проекты филиалов МРСК Центра и Приволжья зарегистрированы как участники федерального этапа «МедиаТЭК-2017». Оценивать проекты-финалисты будет экспертный совет.