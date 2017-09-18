ОКБ "ГИДРОПРЕСС" приняло участие в конференции NURETH-2017

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 12:58
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
Сотрудники АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) приняли участие в международной конференции «International Topical Meeting on Nuclear Reactor and Thermal Hydraulics» (NURETH-2017), которая состоялась 8 сентября 2017 года в г. Сиань (Китайская народная республика).
Эта конференция является крупнейшей международной конференцией по теплогидравлике в атомной отрасли.
В мероприятии приняли участие специалисты из КНР, республики Корея, США, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Австрии, Азербайджана, Украины и др. Российская Федерация была представлена четырьмя организациями: АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «ОКБМ Африкантов», Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе, ОАО «ДЖЭТ». ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - единственная российская организация, приглашенная организаторами конференции для рецензирования докладов.
В рамках встречи акцент сделан на создание кодов, разработку новых математических моделей, решение прикладных задач теплофизики в атомной отрасли. Отдельно стоит отметить высокоточные экспериментальные работы, нацеленные на верификацию и разработку новых моделей для CFD-кодов. Участники от ОКБ «ГИДРОПРЕСС» осветили тему разработки CFD-модели реактора ВВЭР проекта АЭС-2006.