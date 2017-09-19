Парламент Российской Федерации формирует делегацию на РЭН-2017

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 16:55
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017
Делегация Федерального Собрания Российской Федерации примет участие в мероприятиях Российской энергетической недели. В настоящее время российскими парламентариями осуществляется работа по формированию списка участников РЭН-2017.
Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве с 3 по 7 октября 2017 года. Форум проводится с целью демонстрации перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества. В мероприятии примут участие руководители крупнейших мировых и российских энергетических компаний.
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