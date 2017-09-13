Представители ОАО "Сетевая компания" впервые приняли участие в ярмарке вакансий для студентов КНИТУ-КАИ

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 15:15
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
По итогам мероприятия в компании учрежден конкурс на соискание именных стипендий для студентов Германо-Российского института новых технологий (ГРИНТ) Казанского национально- исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева.
Большинство из участников ярмарки - студенты, для которых поиск будущей работы и трудоустройство являются очень актуальными уже в недалеком будущем. Среди них - и 100 магистров, завершающих обучение по программам двойных дипломов: помимо КНИТУ они получали образование в инженерных университетах Германии (технический университет Ильменау и университет Отто фон Герике Магдебурга). Пригласить на работу специалистов приехали такие крупные предприятия республики, как «КаМА», КАПО им. Горбунова, КМПО, Зеленодольский завод им Горького, Казанькомпрессормаш и завод «Элекон».
Экспозиция ОАО «Сетевая компания» пользовалась большой популярностью среди студентов, активно задавших вопросы представителям компании о структуре и деятельности компании, уровне зарплат и рабочем графике. Многие – оставляли свои резюме. Среди них - студент 4 курса четвертого факультета КНИТУ-КАИ Станислав Смирнов. В ярмарке вакансий он принимает участие впервые: «Я студент-очник и ищу работу, приближенную к своей специальности и возможность совмещения с учебой», – говорит он.
«Сегодня ОАО «Сетевая компания» нужны высококвалифицированные IT-специалисты в области проектирования сетей. Нужны системные аналитики, которые проектируют и внедряют новые информационные системы, а также менеджеры проектов», - рассказала заместитель генерального директора по информационным технологиям Диляра Ханнанова, уточнив, что последние - это тот класс специалистов, который наиболее востребован на нашем рынке труда.
По итогам плодотворной работы сотрудникам ОАО «Сетевая компания» было вручено «Благодарственное письмо» КНИТУ-КАИ.
В свою очередь решением генерального директора Ильшата Фардиева в ОАО «Сетевая компания» учрежден конкурс на соискание именных стипендий для двух студентов КНИТУ-КАИ, представивших свои разработки на стыке электроэнергетики и IT-технологий.