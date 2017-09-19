Производственные отделения филиалов МРСК Центра и Приволжья готовы к работе в осенне-зимний период

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 13:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, ОЗП-2017-2018
Завершился первый этап проверки ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к работе в период зимнего максимума. Специальные комиссии оценили производственные отделения (ПО) филиалов энергокомпании. По результатам проверки во всех 39 ПО были подписаны «Акты проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов».
В первую очередь представители комиссий, в состав которых входили руководители и специалисты технических служб филиалов, исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также представители Ростехнадзора и Центра технического надзора ПАО «Россети», оценивали полноту, качество и своевременность выполнения производственных программ. В рамках контрольных мероприятий было проинспектировано состояние оборудования объектов электросетевого хозяйства, его готовность к работе в условиях повышенных зимних нагрузок.
Также комиссии оценили соблюдение сроков и объемов выполнения ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, выполнение инвестиционной программы, соблюдение графиков проведения противоаварийных тренировок оперативного персонала. Была проверена готовность подразделений к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур, укомплектованность персонала необходимыми средствами защиты и теплой специальной одеждой, наличие аварийного запаса оборудования, необходимых материалов, передвижных резервных источников снабжения электроэнергией.
Второй этап проверки готовности энергокомпании к ОЗП начинается с 18 сентября, в этот период будут оцениваться девять филиалов компании. Заключительным этапом станет проверка Министерством энергетики РФ непосредственно ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Итогом должна стать выдача энергокомпании Паспорта готовности к работе в ОЗП 2017 - 2018 гг.
Как отмечают в компании, зима была и остается сложным периодом и для персонала и для энергооборудования электросетевой компании. Ежегодно энергетики реализуют большой объем работы при подготовке электросетевого комплекса к периоду максимальных нагрузок, что позволяет быть готовыми к любым погодным катаклизмам, обеспечить стабильность функционирования энергосистем подведомственных регионов, надежность электроснабжения населения, промышленных предприятий и социально-значимых объектов.