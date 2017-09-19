Реализация электроэнергии населению АО "Карачаево-Черкесскэнерго" превысила плановые показатели

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 13:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
В АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») заместитель управляющего директора Антандил Боташев провел производственное совещание, где подведены итоги работы предприятия в августе и за восемь месяцев текущего года.
По итогам августа реализация энергоресурса населению составила 101,1%, а с января до сентября АО «Карачаево-Черкесскэнерго» удалось добиться оплаты 100,4% электроэнергии, отпущенной населению.
План реализации электроэнергии в целом по АО «Карачаево-Черкесскэнерго» выполнен на 98,8%. Этот показатель превышает прошлогодний на 4,8 процентных пункта, несмотря на сниженные показатели реализации электроэнергии промышленным предприятиям в августе из-за высокой ставки тарифа для юридических лиц.
Антандил Боташев поблагодарил за успешную работу начальников Зеленчукского, Прикубанского, Усть-Джегутинского, Урупского, Хабезского и Адыге-Хабльского районных энергосбытовых отделений, а также отделений станицы Зеленчукской и города Карачаевска, перевыполнивших план реализации электроэнергии потребителям. Эти подразделения добились полного погашения недоплаты населения за электроэнергию, отпущенную потребителям с начала года.
Руководители Карачаевского, Малокарачаекского ЭСО и энергосбытового отделения города Усть-Джегуты, которым до стопроцентного выполнения плана реализации электроэнергии не хватило всего нескольких процентных пунктов, взяли на себя обязательство добиться полного погашения недоплаты абонентов частного сектора за потребленный энергоресурс до конца третьего квартала 2017 года.