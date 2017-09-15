 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Реконструкция линии электропередачи повысит надежность электроснабжения Саратовского района

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» в рамках реализации инвестиционной программы ведется реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от подстанции 110/10 кВ «Новая Липовка» до подстанции 110/10 кВ «Аэропорт».

В результате реализации проекта в эксплуатацию будет введена воздушно-кабельная линия (ВКЛ) 10 кВ протяженностью 7, 65 км. Кабельная часть ВКЛ будет выполнена кабелем марки АСБ-10, а воздушная, на железобетонных опорах, самонесущим изолированным проводом СИП-3. Для обеспечения безопасной эксплуатации на новой линии электропередачи предусмотрена установка разъединителей марки РЛНД 1-10/400У1.

Завершение реконструкции позволит перераспределить нагрузку между подстанциями 110/10 «Аэропорт» и 110/10 «Новая Липовка»», повысить надежность электроснабжения юридических и физических лиц в посёлке Дубки, деревне Новая Липовка, сёлах Клещевка, Свинцовка и Расловка 1-я, с прилегающими садовыми товариществами.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!