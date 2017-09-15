Реконструкция линии электропередачи повысит надежность электроснабжения Саратовского района

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 15:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САРАТОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ЛЭП
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» в рамках реализации инвестиционной программы ведется реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от подстанции 110/10 кВ «Новая Липовка» до подстанции 110/10 кВ «Аэропорт».
В результате реализации проекта в эксплуатацию будет введена воздушно-кабельная линия (ВКЛ) 10 кВ протяженностью 7, 65 км. Кабельная часть ВКЛ будет выполнена кабелем марки АСБ-10, а воздушная, на железобетонных опорах, самонесущим изолированным проводом СИП-3. Для обеспечения безопасной эксплуатации на новой линии электропередачи предусмотрена установка разъединителей марки РЛНД 1-10/400У1.
Завершение реконструкции позволит перераспределить нагрузку между подстанциями 110/10 «Аэропорт» и 110/10 «Новая Липовка»», повысить надежность электроснабжения юридических и физических лиц в посёлке Дубки, деревне Новая Липовка, сёлах Клещевка, Свинцовка и Расловка 1-я, с прилегающими садовыми товариществами.