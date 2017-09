Решения ABB для морской экспедиции By the Ocean we Unite

Компания АBB обеспечит судовым оборудованием предстоящую морскую экспедицию, организованную благотворительным объединением «By the Ocean we Unite» (BTOWU). Ее миссия - привлечь всеобщее внимание к проблеме ежегодного загрязнения мирового океана полимерным материалом.



На парусную яхту «Fantastiko» установлена усовершенствованная консультационная система компании АBB, а также система погодной навигации планирования маршрута «Ship Performance Optimisation System» (SPOS) компании MeteoGroup. Это поможет экипажу проложить маршрут в соответствующих погодных условиях при проведении научно-исследовательских работ в водах Роттердама, юга Англии, Нормандских островов, Франции и Бельгии.



«На сегодняшний день в мировой океан ежеминутно сбрасывается порядка 23 тысяч килограммов пластика, - говорит Томас ван Сил (Thomas van Thiel), один из участников «By the Ocean we Unite. -Расщепляясь на мелкие частицы, этот материал причиняет огромный вред морской среде и живым организмам, нарушает пищевую цепь. Пластик как губка впитывает другие токсические вещества и увеличивает зоны загрязнения. Сегодня пока невозможно извлечь все полимеры из вод мирового океана, но необходимо найти и изучить источники загрязнения. Предотвратить этот процесс не только легче, но и дешевле, чем проводить мероприятия по очистке».



Во время 17-дневного путешествия по водам одного из самых загруженных морских путей в мире профессиональная команда на борту яхты «Fantastiko» будет помогать ученым исследовать источники загрязнения и влияние пластика на морскую среду.

АBB является участником и спонсором данного мероприятия, а также помогает публиковать отчеты проведенных исследований на портале морского флота с ссылкой на сайт BTOWU.

Пользователи BTOWU смогут отслеживать каждый этап экспедиции, а на портал собираются данные о найденных полимерах. Эта функция будет доступна онлайн в ближайшие месяцы.



Уникальное программное обеспечение АBB - это полный набор функций для управления и помощи при работе в море. Система позволяет повысить безопасность и работоспособность, сократить расход топлива и количество выбросов, оптимизируя энергопотребление на борту.



«Как высокотехнологичная компания, АBB нацелена на создание перспективных продуктов, но мы также рады, что сегодня наше судовое оборудование используется в борьбе за защиту морской среды», - комментирует руководитель направления Морской промышленности в АBB стран Бенилюкс Барт Кунен (Bart Cunnen).



Он также добавил, что для BTOWU будет предложен более широкий спектр услуг, направленный на повышение качества морских работ, включая проведение тренингов по энергоэффективности в Морской академии АBB. «Обучение в Морской академии повышает осведомленность о практических возможностях судна, - говорит Барт. Участники изучают инструменты энергосбережения, рассматривают источники воздушного загрязнения, правила Международной морской организации (IMO) и другое».



«By the Ocean we Unite» - голландская организация с благотворительным статусом (ANBI), которая стремится предотвратить выбросы пластика в мировой океан. Помимо организации различных мероприятий – парусные экспедиции, лекции, выпуск документации и много другое – мы проводим исследования, доносим информацию, обучаем и побуждаем людей, разного рода организации и правительство к действию. Совместными усилиями с партнерами по всему миру мы распространяем информацию и пропагандируем наши мероприятия.