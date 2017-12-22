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Пресс-релизы

"Ростелеком" запустил безлимитный интернет в Пеледуе

Ростелеком запустил безлимитный интернет в Пеледуе

19 сентября 2017, 15:23
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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«Ростелеком» продолжает расширять территорию предоставления доступного скоростного интернета в Якутии. С сентября безлимитные тарифы введены в поселке Пеледуй Ленского района.

Пеледуй стал 66-м населенным пунктом в республике, жители которого пользуются безлимитным интернетом от «Ростелекома». Теперь в населенном пункте доступны безлимитные тарифные планы «Домашний Интернет» со скоростью до 5 Мбит/с.

Александр Хабаров, исполняющий обязанности директора филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком»: «В современном мире потребности в обмене информацией стремительно растут. «Ростелеком» активно развивает доступные телекоммуникационные услуги, способствующие улучшению качества жизни людей. Благодаря строительству новых линий связи и модернизации существующих сетей планомерно увеличивается количество населенных пунктов, где предоставляется безлимитный интернет».

Компания: ПАО "Ростелеком"
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