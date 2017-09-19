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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Челябэнерго" обеспечили надежное электроснабжение жителей села Октябрьское

Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение жителей села Октябрьское

19 сентября 2017, 13:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО

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В ходе подготовки к периоду пиковых нагрузок энергетики Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» обеспечили бесперебойное электроснабжение жителей села Октябрьское в Октябрьском районе Челябинской области.

На воздушной линии электропередачи 10 кВ «Октябрь-1» от ПС «Октябрьская» энергетики произвели замену 27 отслуживших свой срок опор на железобетонные, а также выполнили замену провода протяженностью 1200 м. При модернизации сетевой инфраструктуры специалисты Троицких электросетей использовали самонесущий изолированный провод (СИП). Применение СИП на воздушных линиях электропередачи обеспечивает качественное и безопасное электроснабжение, а также исключает несанкционированное подключение к распределительным сетям.

Проведенные мероприятия существенно повысили надежность и качество электроснабжения жителей и социально значимых объектов Октябрьского.

Сумма, направленная энергокомпанией на реализацию данных мероприятий, составила около 873 тысяч рублей. Все работы выполнены в рамках ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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