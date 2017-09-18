Специалисты филиала "Оренбургэнерго" провели уроки по безопасному электричеству в школе № 13 г. Орска

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 12:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
О том, какие правила по электробезопасности необходимо соблюдать вблизи энергообъектов на улице и как обращаться с бытовыми электроприборами, ученикам 6-8 классов рассказала Наталья Метальникова, специалист отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго.
В первой части урока ребята вместе со специалистом-энергетиком не только повторили правила 5 «НЕ», но и вспомнили, какие существуют линии электропередачи (ЛЭП) и трансформаторные подстанции (ТП).
- На уроках ОБЖ нам рассказывали о том, что нельзя залазить в трансформаторные будки и на столбы, приближаться к оборванному проводу. А вот о том, что от лежащего на земле электрического провода нужно отходить «гусиным» шагом я не знал, - говорит Евгений, ученик 6 «Б» класса.
Ребята еще раз вспомнили, что нельзя запускать воздушных змеев, рыбачить под линиями электропередачи, делать селфи на объектах электроэнергетики и совмещать электричество и воду.
Во второй части урока школьники посмотрели фильм «Безопасное электричество». Учащиеся увидели, что произошло с двумя подростками, которые пренебрегли правилами электробезопсности.
- Наши педагоги рассказывают ученикам об опасности электричества в рамках школьной программы. Но информация лучше усваивается детьми, когда об этом говорит и показывает специалист, - отметил Владимир Литвинюк, директор школы № 13.
В предстоящем учебном году энергетики запланировали провести уроки по электробезопасности в каждой школе Оренбургской области.