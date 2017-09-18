Старшеклассники Самары познакомились с проектами Фонда "Надежная смена"

В Самаре прошло профориентационное мероприятие для учащихся 10 классов школы №10 «Успех». В течение двух дней старшеклассники знакомились с эффективными технологиями обучения, участвовали в командообразовательных состязаниях и обсуждали вопросы своего профессионального самоопределения. В мероприятии приняли участие представители Самарского государственного университета и Филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги.



Ключевым сюжетом программы стало знакомство школьников с электроэнергетической отраслью как сферой профессиональной реализации.



Самара – особый регион для Фонда «Надежная смена». С 2009 года Фонд реализует в Самаре на базе Лицея «Технический» проект Энергогруппы «Надежная смена». Партнерами в этой работе выступают Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и СамГТУ.



Ежегодно в энергогруппах обучаются около 60 учащихся 10 и 11 классов, избравших своей профессией электроэнергетику. В течение учебного года они изучают отрасль по программе «Введение в электроэнергетику», получают углубленные знания по профильным для энергетики дисциплинам – физике и математике, а также знакомятся с работой предприятий энергетики в Самаре. Дополнительно учащиеся 10 класса ежегодно принимают участие в Конкурсе инженерных решений, который Фонд «Надежная смена» проводит совместно с Ассоциацией по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» реализует в рамках Общероссийской конкурсной программы «Энергия старта».



В новом учебном году к проекту «Энергогруппы «Надежная смена» присоединятся старшеклассники школы №10 «Успех».



Координатор по работе с учебными заведениями Фонда «Надежная смена», кандидат технических наук, доцент кафедры «Электрические станции» СамГТУ Людмила Мигунова рассказала учащимся о перспективах обучения по электроэнергетическим специальностям в СамГТУ, а также показала возможности молодежных образовательных проектов, которые реализует Фонд «Надежная смена».



«Современная молодежь имеет столько возможностей себя апробировать, протестировать, применяются самые современные технологии в работе и в профориентации. Участники энергогрупп решают кейсы, задачи, ездят на экскурсии, т.е. получают комплексную профориентационную программу в направлении энергетических специальностей. У нас учится много студентов, закончивших лицей по программе энергогрупп «Надежная смена». С этими студентами всегда интереснее работать, потому что они отличаются от других школьников практически на голову», − отмечает Людмила Мигунова.



Ведущий специалист группы кадрового резерва службы управления персоналом Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Леонид Ерошкин познакомил старшеклассников со структурой Самарской энергосистемы и функциями оперативно-диспетчерского управления в энергетике.



Также старшеклассники встретились со студентами СамГТУ – участниками молодежных проектов Фонда «Надежная смена». Ребята поделились впечатлениями об участии в ключевых проектах Фонда: Межрегиональном летнем образовательном форуме «Энергия молодости» и Международном инженерном чемпионате Case-in.



19 сентября 2017 года, перед стартом нового учебного года энергогрупп «Надежная смена», в Самаре пройдет Открытый урок, посвященный возможностям приобретения специальностей энергетического направления, которые предоставляет молодежи Фонд «Надежная смена».



Всех желающих приглашаем принять участие!