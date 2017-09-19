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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Юристы ПАО "ДЭСК" взыскали более 163 млн рублей задолженностей

Юристы ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») усиливают претензионно-исковую работу. Управляющий директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов уделяет данному аспекту работы большое внимание. «Важно не только выиграть судебный процесс, но и добиться того, чтобы судебное решение было исполнено. Именно поэтому взаимодействие с судебными приставами Республики Дагестан должно иметь одно из приоритетных значений», - считает руководитель дагестанского гарантпоставщика.

Так, в августе 2017 г. Обществом в отношении потребителей-неплательщиков для взыскания задолженности подано 1 594 исковых заявления на общую сумму более 164 млн руб., при этом принято судебных актов о взыскании задолженности на общую сумму 55,3 млн рублей.

Общая сумма поступивших по результатам претензионно-исковой работы денежных средств в августе текущего года составила 18,8 млн руб. Всего за 8 месяцев т.г. юристами ПАО «ДЭСК» в пользу энергокомпании было взыскано 163,7 млн рублей.

По словам управляющего директора ПАО «ДЭСК» Магди Гитинова работа в этом направлении будет только усиливаться.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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