Юристы ПАО "ДЭСК" взыскали более 163 млн рублей задолженностей

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Юристы ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») усиливают претензионно-исковую работу. Управляющий директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов уделяет данному аспекту работы большое внимание. «Важно не только выиграть судебный процесс, но и добиться того, чтобы судебное решение было исполнено. Именно поэтому взаимодействие с судебными приставами Республики Дагестан должно иметь одно из приоритетных значений», - считает руководитель дагестанского гарантпоставщика.
Так, в августе 2017 г. Обществом в отношении потребителей-неплательщиков для взыскания задолженности подано 1 594 исковых заявления на общую сумму более 164 млн руб., при этом принято судебных актов о взыскании задолженности на общую сумму 55,3 млн рублей.
Общая сумма поступивших по результатам претензионно-исковой работы денежных средств в августе текущего года составила 18,8 млн руб. Всего за 8 месяцев т.г. юристами ПАО «ДЭСК» в пользу энергокомпании было взыскано 163,7 млн рублей.
По словам управляющего директора ПАО «ДЭСК» Магди Гитинова работа в этом направлении будет только усиливаться.