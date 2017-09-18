В Екатеринбурге стартовал первый этап подключения к теплу

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 14:12
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
18 сентября в Екатеринбурге стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты. На первом этапе потеплеют батареи в домах, расположенных на Уралмаше, ЖБИ, ВИЗе, Синих Камнях, Парковом и Ботаническом микрорайонах.
Параллельно с запуском выше обозначенных участков централизованной зоны теплоснабжения в Екатеринбурге будут включаться в работу локальные ведомственные и муниципальные теплоисточники. Всего с 18 по 30 сентября Екатеринбургской теплосетевой компании предстоит развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, 7 центральных и 17 ведомственных котельных, включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах. Завершение основного этапа разворота отопительной системы планируется к 1 октября.
В Екатеринбурге 50 УК и ТСЖ остаются финансово не готовы к началу отопительного сезона, ещё в прошлом ОЗП они накопили многомиллионные долги за тепло и ГВС. Общая задолженность составляет - 542,2 миллиона рублей. Что касается этих потребителей, то комфортная температура в помещениях зависит только от их добросовестного отношения к оплате потребленных ресурсов. Обязательным условием подключения потребителя к теплу в соответствии с приказом Минэнерго РФ №103 является отсутствие задолженности.