 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

В Екатеринбурге стартовал первый этап подключения к теплу

В Екатеринбурге стартовал первый этап подключения к теплу

19 сентября 2017, 14:12
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

Обсудить на форуме

124 просмотра

18 сентября в Екатеринбурге стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты. На первом этапе потеплеют батареи в домах, расположенных на Уралмаше, ЖБИ, ВИЗе, Синих Камнях, Парковом и Ботаническом микрорайонах.

 Параллельно с запуском выше обозначенных участков централизованной зоны теплоснабжения в Екатеринбурге будут включаться в работу локальные ведомственные и муниципальные теплоисточники. Всего с 18 по 30 сентября Екатеринбургской теплосетевой компании предстоит развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, 7 центральных и 17 ведомственных котельных, включить сотни насосов,  регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах. Завершение основного этапа разворота отопительной системы планируется к 1 октября.

В Екатеринбурге 50 УК и ТСЖ остаются финансово не готовы к началу отопительного сезона, ещё в прошлом ОЗП они накопили многомиллионные долги за тепло и ГВС.  Общая задолженность составляет - 542,2 миллиона рублей. Что касается этих потребителей, то комфортная температура в помещениях зависит только от их добросовестного отношения к оплате потребленных ресурсов. Обязательным условием подключения потребителя к теплу в соответствии с приказом Минэнерго РФ №103 является отсутствие задолженности.

Компания: ПАО "Т Плюс"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!