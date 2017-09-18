В Липецкой области прошло совместное учение по ликвидации массовых отключений электроэнергии организованное ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Липецкой области прошло двухдневное совместное учение по ликвидации массовых отключений электроэнергии на сетевых объектах региона в условии низких температур. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» организовал аварийно-восстановительные работы при взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Липецкой области, филиалом АО «СО ЕЭС» Липецкого РДУ, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС и другими энергопредприятиями работающими в регионе.



Согласно замыслу учений, ночью на территории Тербунского района Липецкой области прошел обильный снегопад. В результате налипания мокрого снега и падения деревьев на ВЛ – 10кВ «Борки» произошло отключение электроэнергии потребителей д. Плотки. В 10 часов 00 минут на место технологического нарушения незамедлительно были направленны аварийно-восстановительные бригады, а так же специалисты других служб. В течение двух часов энергетики восстановили электроснабжение 30 жителей деревни. В 13-00 согласно второй вводной в Тербунском районе прошел ледяной дождь. В результате повреждения ВЛ – 10 кВ «Вторые Тербуны» произошло массовое отключение подачи электроэнергии, обесточенной осталась часть села, а это 1100 человек и социально-значимые объекты. Из-за большого объема аварийно-восстановительных работ энергетиками принято решение запитать общеобразовательную школу от резервного источника электроснабжения (РИСЭ). Работы по восстановлению электроснабжения были завершены в течение четырех часов.



8 сентября согласно легенде в 13.00 сработала аварийная сигнализация на ПС 110/35/10 кВ «Тербуны-110». Диспетчер ОТГ РЭС в ходе осмотра отключившегося оборудования, обнаружил разрушение вводов 110 кВ ф. А, ф. С силового трансформатора Т-1 с выбросом и возгоранием масла, доложил по телефону диспетчеру ОТС ЦУС, об аварийном отключении: перечислил оборудование, оставшееся без напряжения. Сообщил по телефону 01, 112 о пожаре на ПС. Диспетчер ОТГ РЭС организовал встречу пожарных подразделений ГУ МЧС России по Липецкой области, подготовку заземляющих устройств для заземления пожарных машин, стволов, генераторов пены, и средств индивидуальной защиты - диэлектрических бот, перчаток. Оформил допуск пожарного расчета к тушению пожара, провел инструктаж по ПТБ и выдал письменное разрешение на тушение пожара старшему пожарного расчета. Пожарный расчет осуществил условное тушение возгорания на ПС 110/35/10 кВ «Тербуны-110». В филиале в установленном порядке был введен особый режим работы, предусматривающий мобилизацию необходимых сил и средств на восстановление электроснабжения потребителей по резервным схемам, приоритетное включение социально значимых объектов.



В результате слаженных действий энергетиков к 15.04 электроснабжение всех обесточенных потребителей было восстановлено.



Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению — начальник ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» Андрей Арапов отметил слаженность действий всех участников учения: «В преддверии осенне-зимнего периода подобные масштабные совместные учения дают возможность проверить оперативную готовность аварийных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же позволяют отработать практические навыки взаимодействия всех участников процесса. В критической ситуации, подобная оперативность может стать решающим фактором для максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей, работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и стабилизации обстановки электросетевого комплекса региона в целом».