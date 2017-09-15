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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Все производственные отделения филиала "Калугаэнерго" подтвердили готовность к осенне-зимнему периоду

Все производственные отделения филиала Калугаэнерго подтвердили готовность к осенне-зимнему периоду

19 сентября 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018

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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» завершили работу комиссии, проверяющие готовность производственных отделений к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. Руководители и специалисты технических служб компании, представители Ростехнадзора и Центра технического надзора ПАО «Россети», оценивали выполнение всех запланированных мероприятий по подготовке персонала и оборудования подразделений «Калугаэнерго» к сезону максимальных нагрузок.

В центре внимания комиссий было выполнение основных и дополнительных условий в соответствии с требованиями распорядительных документов Минэнерго РФ, ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиала «Калугаэнерго». Проверки прошли в четырех производственных отделениях филиала «Калугаэнерго» - «Калужские электрические сети», «Калужские городские электрические сети», «Обнинские электрические сети», «Кировские электрические сети».

Члены комиссии проконтролировали исполнение основных производственных программ, в том числе мероприятий по ремонту электрооборудования, инвестиционной деятельности, программы расчистки и расширения просек. Кроме того, проверялось соблюдение требований пожарной и производственной безопасности на энергообъектах, состояние зданий и сооружений, оснащение и комплектация оперативно-выездных бригад, парк спецтехники, наличие и полнота аварийного запаса, резервных источников питания.

Особое внимание было уделено готовности производственных отделений к ведению аварийно-восстановительных работ: в каждом производственном отделении филиала в рамках проверки состоялись сетевые противоаварийные тренировки по отработке действий при неблагоприятных погодных условиях.

По итогам работы комиссий все производственные отделения получили Паспорта готовности к работе в ОЗП 2017-2018 гг. В настоящий момент в филиале «Калугаэнерго» начался завершающий этап проверки готовности к зиме: приступила к работе комиссия ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которая оценит подготовку к сезону холодов филиала «Калугаэнерго» в целом.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго"

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