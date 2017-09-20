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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Антон Инюцын выступил на 16-м заседании Российско-Корейской Межправительственной комиссии

Антон Инюцын выступил на 16-м заседании Российско-Корейской Межправительственной комиссии

20 сентября 2017, 16:23
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын выступил на 16-м заседании Российско-Корейской Межправительственной комиссии.

Антон Инюцын отметилвысокий уровень синергиироссийских и корейских компаний в энергетическом секторе. «Основное взаимодействие в энергетике между нашими странами происходит в нефтегазовой и угольной сферах, есть перспективы расширения кооперации в электроэнергетике. Экспорт угля по итогам 2016 г. составил 26,6 млн тонн, что на 23% больше в сравнении с предыдущим годом. Поставки нефти осуществляются стабильно, и, судя по данным за первую половину 2017 г., возможен их небольшой рост», - сказал заместитель Министра.

Компания: Министерство энергетики РФ
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