Энергетики и надзорные органы борются с информацией по занижению показателей приборов учета

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
20 сентября 2017, 17:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Специалисты департамента безопасности «Янтарьэнерго» направили заявление в районные прокуратуры Калининграда с просьбой провести надзорную проверку Интернет-сайтов, предлагающих услуги по занижению показаний электросчетчиков. По результатам проведенных проверок направлено 5 заявлений в суд о блокировке подобных сайтов.
Как свидетельствует практика, приборы учета (ПУ) электроэнергии с внесенными в них конструктивными изменениями, значительно занижающими показания, приобретаются гражданами в основном через Интернет. Энергетики провели мониторинг сайтов и выявили Интернет-страницы, где дается инструкция, как обмануть электросчетчик, незаметно внести в него изменения и совершить другие незаконные действия. При этом вход на эти сайты является свободным, регистрация не требуется, то есть ознакомиться с содержанием страниц может любой пользователь.
После того как суд признает информацию незаконной, прокуратура направит в Роскомнадзор список сайтов для последующей блокировки. Подобные проверки уже проводились в различных регионах страны. Например, в Белгородской области в 2015 году более 70 сайтов с пособиями по хищению коммунальных ресурсов прекратили свою деятельность.
«Янтарьэнерго» напоминает, что действия, связанные с распространением вышеуказанной информации в Интернете, являются неправомерными. Хищение энергоресурса причиняет значительный ущерб не только сетевой компании, но и добросовестным потребителям коммунальных услуг. В следствие безучетного потребления одним из собственников помещения в многоквартирном доме наносится материальный ущерб его соседям. Они вынуждены оплачивать значительные суммы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды.
«Янтарьэнерго» просит жителей проявить бдительность. Любую информацию, касающуюся выявления фактов нарушения целостности, вандализма или хищения электроэнергии можно сообщить по бесплатному номеру «горячей линии» компании: 8 800 775 57 48.
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