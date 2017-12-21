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Отраслевые новости: Россия

Есть такая профессия: Специалист по управлению перспективным развитием энергосистем

Есть такая профессия: Специалист по управлению перспективным развитием энергосистем

20 сентября 2017, 16:38
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА, ОБРАЗОВАНИЕ

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Специалист по управлению перспективным развитием энергосистем – очередной материал в рамках специального проекта Системного оператора «Есть такая профессия».

Новая статья посвящена особенностям работы специалистов по управлению перспективным развитием энергосистем, отвечающих за одну из важнейших функций Системного оператора – обеспечение своевременного и гармоничного развития ЕЭС России.

Когда управление перспективным развитием стало частью системы оперативно-диспетчерского управления? Какими знаниями и умениями должен обладать перспективщик? Что входит сегодня в функционал этой профессии? Ответы на эти и многие другие вопросы помогут старшеклассниками и студентам, выбирающим энергетическую специальность, – определиться с выбором.

О проекте

«Есть такая профессия» – образовательный проект, целью которого является популяризация основных профессий в сфере оперативно-диспетчерского управления.

Серия публикаций, подготовленных с непосредственным участием профильных специалистов Системного оператора, рассказывает о работе инженеров службы релейной защиты и автоматики, диспетчеров, специалистов службы электрических режимов, службы перспективного развития, специалистов по электроэнергетическим балансам, рынкам, техническому контроллингу и ИТ.

Компания: БФ "Надежная Смена"
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