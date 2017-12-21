Есть такая профессия: Специалист по управлению перспективным развитием энергосистем

Орловский кабельный завод уничтожил контрафакт на 6 млн руб
20 сентября 2017, 16:38
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА, ОБРАЗОВАНИЕ
Специалист по управлению перспективным развитием энергосистем – очередной материал в рамках специального проекта Системного оператора «Есть такая профессия».
Новая статья посвящена особенностям работы специалистов по управлению перспективным развитием энергосистем, отвечающих за одну из важнейших функций Системного оператора – обеспечение своевременного и гармоничного развития ЕЭС России.
Когда управление перспективным развитием стало частью системы оперативно-диспетчерского управления? Какими знаниями и умениями должен обладать перспективщик? Что входит сегодня в функционал этой профессии? Ответы на эти и многие другие вопросы помогут старшеклассниками и студентам, выбирающим энергетическую специальность, – определиться с выбором.
О проекте
«Есть такая профессия» – образовательный проект, целью которого является популяризация основных профессий в сфере оперативно-диспетчерского управления.
Серия публикаций, подготовленных с непосредственным участием профильных специалистов Системного оператора, рассказывает о работе инженеров службы релейной защиты и автоматики, диспетчеров, специалистов службы электрических режимов, службы перспективного развития, специалистов по электроэнергетическим балансам, рынкам, техническому контроллингу и ИТ.