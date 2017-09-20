 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС представила в Красноярске результаты программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сибири

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») представила в Красноярске результаты программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сибири. Благодаря экономии и рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, снижению технологического расхода электроэнергии при ее передаче по ЕНЭС фактические потери электроэнергии при передаче за 2016 год снизились на 10073 тыс. кВт*ч. Также значительно снижен расход тепловой энергии и горюче-смазочных материалов.

Мероприятия ФСК ЕЭС в Красноярске проводились в рамках регионального этапа фестиваля «Вместе ярче».

Компания представила проект «Экозащита на высоте», посвященный снижению риска поражения птиц электрическим током на сибирских энергообъектах компании. В экспозиции были представлены противоприсадочные устройства, которые для предотвращения гнездования устанавливают на траверсах опор ЛЭП, а также биоакустический отпугиватель, воспроизводящий птичьи сигналы тревоги и тем самым отпугивающий птиц от энергооборудования. Для детей энергетики также провели экологические мастер-классы по изготовлению кормушек из специальных картонных заготовок.

На аллее Центрального парка имени Горького были выставлены снегоболотоход ТРЭКОЛ, используемый для транспортировки монтажно-ремонтной бригады в сложных дорожных условиях и две передвижных лаборатории.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!