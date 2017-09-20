ФСК ЕЭС представила в Красноярске результаты программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сибири

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
20 сентября 2017, 14:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») представила в Красноярске результаты программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сибири. Благодаря экономии и рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, снижению технологического расхода электроэнергии при ее передаче по ЕНЭС фактические потери электроэнергии при передаче за 2016 год снизились на 10073 тыс. кВт*ч. Также значительно снижен расход тепловой энергии и горюче-смазочных материалов.
Мероприятия ФСК ЕЭС в Красноярске проводились в рамках регионального этапа фестиваля «Вместе ярче».
Компания представила проект «Экозащита на высоте», посвященный снижению риска поражения птиц электрическим током на сибирских энергообъектах компании. В экспозиции были представлены противоприсадочные устройства, которые для предотвращения гнездования устанавливают на траверсах опор ЛЭП, а также биоакустический отпугиватель, воспроизводящий птичьи сигналы тревоги и тем самым отпугивающий птиц от энергооборудования. Для детей энергетики также провели экологические мастер-классы по изготовлению кормушек из специальных картонных заготовок.
На аллее Центрального парка имени Горького были выставлены снегоболотоход ТРЭКОЛ, используемый для транспортировки монтажно-ремонтной бригады в сложных дорожных условиях и две передвижных лаборатории.