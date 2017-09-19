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Отраслевые новости: Энергетика

Филиал ОАО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети вводит в эксплуатацию новую подстанцию 110 кВ Юбилейная

Филиал ОАО Сетевая компания Приволжские электрические сети вводит в эксплуатацию новую подстанцию 110 кВ Юбилейная

20 сентября 2017, 17:29
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

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 Энергообъект нового поколения – 54-ая подстанция, находящаяся в зоне обслуживания ПЭС, возведена в рекордно короткие сроки.

Необходимость строительства новой подстанции обусловлена ростом промышленного производства Лаишевского района. Здесь локализуется ряд производств потребителей с электроприемниками 1 категории надежности электроснабжения. В частности, дополнительные мощности потребовались для строящейся нефтеперекачивающей станции «Ковали-1» АО «Транснефть-Прикамье». С вводом в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции, в рамках реализации инвестиционного проекта «Север» (в соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ) планируется увеличить поставку нефтепродуктов с объектов АО «ТАНЕКО» и ОАО «ТАИФ-НК» в город-порт Приморск, находящийся на берегу Балтийского моря.

Строительство новой подстанции стартовало в феврале 2017 года, проектировщиком и генеральным подрядчиком выступило ООО «СреднеВолжскСельЭлектроСетьСтрой». За полгода на подстанции были произведены все строительные и электротехнические работы, завершено благоустройство территории.

«При выполнении работ применялись самые современные решения. Установлено преимущественно оборудование отечественных производителей, положительно зарекомендовавшее себя на других подстанциях», - отметил заместитель главного инженера ПЭС Ильдар Баязитов. Используемое при строительстве ПС элегазовое оборудование и система жесткой ошиновки позволяют выстроить ОРУ 110 кВ более компактно. ОРУ 110 кВ состоит из двух секций шин, с шестью ячейками колонковых элегазовых выключателей, двух трансформаторов 110/35/10 кВ мощностью по 25 МВА.

При этом, следует отметить, что территория новой подстанции стала больше – дополнительные площади потребовались для систем компенсации емкостных токов однофазных замыканий на «землю» 10 и 35 кВ. Система компенсации емкостных токов на 35 кВ используется в ОАО «Сетевая компания» впервые.

Для удобства обслуживающего персонала, а также для чувствительного к температурным перепадам электронного и микропроцессорного оборудования в здании ОПУ установлены две регулируемые сплит-системы.

Установлено КРУ 35 кВ на 12 ячеек, ОПУ совмещен с ЗРУ 10 кВ на 38 ячеек. Ячейки 10 кВ изготовлены Казанским заводом ООО «ЭлектроОптима». «Возможность прямых оперативных контактов с производителем позволила специалистам ПЭС довести ячейки до требуемого уровня. Был учтен опыт филиалов компании, где в последние годы открывались новые подстанции. Во всех отсеках ячеек установлено светодиодное освещение, выполнены смотровые окна с лицевой и тыльной стороны ячеек, что позволяет осматривать концевые муфты, трансформаторы тока и напряжения, контролировать положение заземляющих ножей» - поясняет Ильдар Баязитов.

Подстанция не требует постоянного обслуживающего персонала, оперативное обслуживание будет осуществлять оперативно-выездная бригада Пригородного РЭС. Поскольку объект влияет на надежность энергоснабжения Казанского энергорайона, на территории подстанции будет организовано круглосуточное дежурство представителей охранного предприятия, для которых построено современное здание КПП, оборудованное системами отопления и кондиционирования. Кроме того, реализованы инженерно-технические средства охраны: усиленное ограждение с датчиками движения, видеонаблюдение, сигнализация и охранное освещение.

Оборудование подстанции успешно прошло комплексное опробование рабочим напряжением от ВЛ 110 кВ Юбилейная – Пиголи с проверкой и наладкой защит. Сейчас объект подключен к КВЛ 110 кВ Южная – Ковали II цепь. В настоящее время ведется активная работа по переводу питания потребителей 10-35 кВ с ПС 110 кВ Столбище на ПС 110 кВ Юбилейная. Идет подготовка к подключению к шинам ПС КВЛ 110 кВ Южная – Ковали I цепь.

А вот новая нефтеперекачивающая станция «Ковали-1» АО «Транснефть-Прикамье» уже подключена к шинам 10 кВ новой подстанции, по постоянной схеме. Таким образом, задачу, поставленную Правительством РФ ОАО «Сетевая компания», выполнила досрочно.

Компания: ОАО "Сетевая компания"

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