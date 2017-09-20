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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Глава ФСК А. Муров и генсек СИГРЭ Ф. Адам открыли заседание международного коллоквиума по информационным системам и коммуникациям

Глава ФСК А. Муров и генсек СИГРЭ Ф. Адам открыли заседание международного коллоквиума по информационным системам и коммуникациям

20 сентября 2017, 13:49
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ФСК ЕЭС

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Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров и генеральный секретарь Международного Совета по больший электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ) Филипп Адам приняли участие в работе международного коллоквиума D2 «Информационные системы и телекоммуникации», который проходит в Москве.

В своей приветственной речи А. Муров отметил, что в России придается большое значение развитию цифровой экономики. Непосредственно в ФСК ЕЭС существенно растет число научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, связанных с цифровизацией производственных и управленческих процессов.

В программе открытой части 40 докладов по трем тематическим направлениям, связанным с программными платформами управления энергоресурсами, кибербезопасностью, надежностью инфраструктуры связи в энергетике.

На мероприятии присутствуют более 150 экспертов из 26 стран.

Отдельным пунктом программы станет представление работ молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ.

Коллоквиум организован при поддержке ФСК ЕЭС.

Международный Совет по большим электрическим системам СИГРЭ создан в 1921 году. Его целью является расширение технических знаний и обмен информацией между странами в области генерации и передачи электроэнергии.

В 2015 году председателем Российского национального комитета СИГРЭ избран глава ФСК ЕЭС А. Муров.

Компания: РНК СИГРЭ
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