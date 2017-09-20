Готовность к зиме закрепили Паспортом

Представитель ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети»), начальник Департамента технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Виктор Шмидт сегодня вручил Паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода филиалу «Хакасэнерго».



Предприятие выполнило весь обязательный комплекс мероприятий, необходимых для стабильной работы распределительной энергосистемы Хакасии в условиях низких температур.



Готовность энергетиков к испытаниям суровыми сибирскими холодами подтверждена специальной комиссией, в составе которой представители государственных структур - Ростехнадхзора и ГУ МЧС, Госкомитета по тарифам и энергетике, а также руководства компании «МРСК Сибири». Комплексная проверка показала, что, несмотря на сложное финансовое положение, в котором из-за более чем двухмиллиардной дебиторской задолженности предприятию приходится работать уже третий год, энергетики успешно справились с поставленными задачами.



На день получения Паспорта годовая ремонтная программа филиала реализуется со значительным опережением календарного графика и выполнена уже на 116 %. В ее рамках специалисты ПАО «МРСК Сибири» планомерно ведут работу по замене дефектных опор, расчистке просек, ремонту и обслуживанию подстанций и ЛЭП. Участники комиссии отметили, что, несмотря на аномально большое количество грозовых и неблагоприятных погодных явлений в весенне-летний сезон, в филиале «Хакасэнерго» удалось снизить удельную аварийность и среднюю продолжительность ликвидации технологических нарушений в электросетях. Готовность к оперативному реагированию у энергетиков распределительного комплекса Сибири – на высоком уровне, ежедневно на дежурстве находятся 13 бригад, 12 мобильных дизель-генераторных станций, из числа работников филиала «Хакасэнерго» сформирована значительная часть состава Аварийно-восстановительной службы при Штабе по энергобезопасности Республики Хакасия.



«За время подготовки к ОЗП 2017-2018гг. филиал «Хакасэнерго» проявил себя как ответственная сетевая организация, которая основательно подошла к работе по каждому из направлений деятельности, обеспечивающих нормативное техническое состояние энергообъектов, безаварийную работу и производственную безопасность персонала, - отметил член комиссии, заместитель начальника отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Валерий Литвеков. – Хочется пожелать предприятию и всему коллективу ПАО «МРСК Сибири» успешного прохождения предстоящей зимы, которая по прогнозам метеорологов обещает быть особенно суровой».



Комиссия по проверке филиала «Хакасэнерго» завершила работу 19 сентября, приняла единогласное решение о полной готовности энергокомплекса. В этот же день Председатель комиссии, начальник Департамента технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Сибири» Виктор Шмидт вручил Паспорт директору филиала Сергею Толстихину.