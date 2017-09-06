МРСК Юга примет в свои сети электроэнергию с солнечной электростанции в Астраханской области

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
20 сентября 2017, 14:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В Володарском районе Астраханской области введена в эксплуатацию солнечная электростанция. Астраханский филиал ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») примет в свои сети 2 млн кВт/ч электроэнергии в месяц, выработанной СЭС. Они обеспечат электроснабжение поселка «Володарский».
Общая мощность электростанции 15 МВт позволит вырабатывать в год 21 млн кВт/ч, что эквивалентно годовому потреблению 20-ти тысячного населенного пункта.
Для технологического присоединения объекта солнечной генерации — электростанции «Заводская», которая стала первой крупной солнечной электростанцией из шести запланированных в регионе, Астраханский филиал компании успешно провел техническое перевооружение ПС 35-110 кВ «Володаровка», на которой выполнено строительство двух пунктов секционирования, установлены две новых линейных ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями, трансформаторами тока и литой изоляцией, для технологического присоединения солнечной электростанции "Заводская".