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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Юга примет в свои сети электроэнергию с солнечной электростанции в Астраханской области

МРСК Юга примет в свои сети электроэнергию с солнечной электростанции в Астраханской области

20 сентября 2017, 14:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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В Володарском районе Астраханской области введена в эксплуатацию солнечная электростанция. Астраханский филиал ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») примет в свои сети 2 млн кВт/ч электроэнергии в месяц, выработанной СЭС. Они обеспечат электроснабжение поселка «Володарский».

Общая мощность электростанции 15 МВт позволит вырабатывать в год 21 млн кВт/ч, что эквивалентно годовому потреблению 20-ти тысячного населенного пункта. 

Для технологического присоединения объекта солнечной генерации — электростанции «Заводская», которая стала первой крупной солнечной электростанцией из шести запланированных в регионе, Астраханский филиал компании успешно провел техническое перевооружение ПС 35-110 кВ «Володаровка», на которой выполнено строительство двух пунктов секционирования, установлены две новых линейных ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями, трансформаторами тока и литой изоляцией, для технологического присоединения солнечной  электростанции "Заводская".

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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