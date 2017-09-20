"Новые союзники": Саратовский филиал "Т Плюс" провел обучающие семинары

Саратовский филиал «Т Плюс» продолжает реализацию программы «Новые союзники», направленную на повышение квалификации специалистов управляющих компаний и эксплуатирующих организаций сферы ЖКХ. В сентябре в рамках программы было проведено несколько семинаров, посвященных вопросу вхождения жилого фонда и объектов социальной сферы г. Балаково в новый осенне-зимний период. В мероприятиях приняли участие руководители балаковских управляющих компаний, председатели ТСЖ, упономоченные представители собственников многоквартирных домов города, а также ответственные за работу инженерных коммуникаций сотрудники учреждений образования, здравоохранения и культуры.



Проведение подобных семинаров - это часть комплексной программы энергокомпании по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг. Основными темами на них стали: организация процедуры запуска отопления в МКД и в учреждениях соцферы, алгоритм перевода индивидуальных бойлеров с летней схемы на зимнюю, а также обеспечение эффективной работы внутридомовых тепловых узлов и наладка циркуляции во внутренних отопительных коммуникациях. Кроме того, в ходе семинаров слушателям рассказали о порядке эксплуатации системы теплопотребления на протяжении всего отопительного сезона: проведение регулярных обходов и визуальных осмотров элементов системы, ежедневный контроль параметров теплоносителя с ведением записей в оперативном журнале, мониторинг равномерности прогрева отопительных приборов и т.д..



Отдельно энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» остановились на ошибках, которые совершаются в процедуре обслуживания внутридомовых тепловых узлов на стадии начала отопительного сезона. Одна из основных – отличный от установленного порядок заполнения внутридомовых сетей теплоносителем. В то время как заполнение системы необходимо постепенно осуществлять через обратный трубопровод коммунальные службы в погоне за скоростью подключения домов нередко заполняют внутридомовые сети через прямой трубопровод, давление в котором в несколько раз превышает давление в обратном. Это вызывает риски утечек теплоносителя, повреждений внутридомовых коммуникаций, образования воздушных пробок в отопительных приборах. Все эти ошибки в конечном счете сказываются на качестве отопления в квартирах, когда в одной комнате батареи горячие, а в другой – не прогреваются.



Отметим, что в рамках программы «Новые союзники» ранее энергетики уже проводили обучающие мероприятия аналогичного профиля, в ходе которых разъясняли принципы работы внутридомовых тепловых узлов и преподавали практические навыки обслуживания индивидуальных бойлеров. В этот раз в семинарах Саратовского филиала «Т Плюс» приняли участие около 200 человек. В какой мере слушатели теперь смогут воспользоваться полученными знаниями и новой информацией, сможет показать уже тестовый запуск отопления, который пройдет в г. Балаково на следующей неделе.