ОКБМ Африкантов представило свои разработки на международных выставках

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
20 сентября 2017, 16:55
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ОКБМ АФРИКАНТОВ
АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома –Атомэнергомаш) представило инновационные разработки предприятия в рамках двух выставок: международной конференции и выставки по освоению нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ – RAO/CIS Offshore-2017
(г. Санкт-Петербург) и XXII выставки научно-промышленного и инновационного потенциала «Будущее России-2017» (г. Нижний Новгород).
На выставочной экспозиции ОКБМ была представлена информация об основных направлениях деятельности предприятия: корабельные реакторные установки, установки для атомных подлодок и других судов, для АЭС средней и малой мощности, оптимизированные плавучие энергоблоки, насосное и вентиляционное оборудование, реакторные установки на быстрых нейтронах, оборудование обращения с ядерным топливом и другое.
Одной из новейших разработок ОКБМ в области судостроения и развития инфраструктуры континентального шельфа является создание оборудования бурового модуля и модуля хранения сменных кассет, предназначенных для освоения нефтегазоносных шельфовых месторождений. С этим проектом специалисты предприятия выступили на круглом столе «Подводные (подледные) технологии и технические средства для добычи полезных ископаемых в условиях замерзающих морей» в ходе международной конференции по освоению нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа.
Работы ведутся по заказу Фонда перспективных исследований в рамках научно-технического проекта «Айсберг». Подводный буровой модуль является частью подводного бурового комплекса и предназначен для подводного (подледного) строительства вертикальных, наклонных и горизонтальных разведочных и эксплуатационных скважин. Модуль управляется единой автоматизированной системой по заранее заданным алгоритмам и обеспечивает в автоматизированном режиме, без вмешательства обслуживающего персонала, выполнение основных технологических операций по строительству скважины.