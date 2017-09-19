 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

ОКБМ Африкантов представило свои разработки на международных выставках

ОКБМ Африкантов представило свои разработки на международных выставках

20 сентября 2017, 16:55
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ОКБМ АФРИКАНТОВ

Обсудить на форуме

255 просмотров

АО «ОКБМ Африкантов»  (входит в машиностроительный дивизион Росатома –Атомэнергомаш) представило инновационные разработки предприятия в рамках двух выставок: международной конференции и выставки по освоению нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ – RAO/CIS Offshore-2017 (г. Санкт-Петербург) и XXII выставки научно-промышленного и инновационного потенциала «Будущее России-2017» (г. Нижний Новгород).

На выставочной экспозиции ОКБМ была представлена информация об основных направлениях деятельности предприятия: корабельные реакторные установки, установки для атомных подлодок и других судов, для АЭС средней и малой мощности, оптимизированные плавучие энергоблоки, насосное и вентиляционное оборудование, реакторные установки на быстрых нейтронах, оборудование обращения с ядерным топливом и другое.

Одной из новейших разработок ОКБМ в области судостроения и развития инфраструктуры континентального шельфа является создание оборудования бурового модуля и модуля хранения сменных кассет, предназначенных для освоения нефтегазоносных шельфовых месторождений. С этим проектом специалисты предприятия выступили на круглом столе «Подводные (подледные) технологии и технические средства для добычи полезных ископаемых в условиях замерзающих морей» в ходе международной конференции по освоению нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа.

Работы ведутся по заказу Фонда перспективных исследований в рамках научно-технического проекта «Айсберг». Подводный буровой модуль является частью подводного бурового комплекса и предназначен для подводного (подледного) строительства вертикальных, наклонных и горизонтальных разведочных и эксплуатационных  скважин. Модуль управляется единой автоматизированной системой по заранее заданным алгоритмам и обеспечивает в автоматизированном режиме, без вмешательства обслуживающего персонала, выполнение основных технологических операций по строительству скважины.

Компания: АО "Атомэнергомаш"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!