Омские энергетики получили паспорт готовности к зиме

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
20 сентября 2017, 15:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОМСКЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.
Вручению документа, дающего право предприятию работать при максимальных нагрузках на сети, предшествовала работа комиссий с участием представителей профильных служб предприятия, сотрудников Регионального диспетчерского управления энергосистемы Омской области, ГУ МЧС России по Омской области, а также государственных инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора.
2 Паспорт КомиссияПлан подготовки к наступлению холодов включает в себя комплекс организационных и технических мероприятий. В их числе ремонт подстанционного оборудования, кабельных и воздушных линий электропередач, расчистка и расширение трасс в охранных зонах воздушных линий электропередач, повышение надежности схем электропитания.
Затраты филиала «Омскэнерго» на программу повышения качества электроснабжения составили более 500 млн. рублей.
- В ходе работы члены комиссии подтвердили, что запланированный объем ремонтных работ во всех подразделениях филиала «Омскэнерго» выполнен качественно и в срок, - отметил и.о. директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Андрей Гаврилов. - На всех подстанциях города и районах области завершены тепловизионные обследования и высоковольтные испытания, выполнено техническое освидетельствование электрооборудования, проведена лабораторная диагностика состояния силовых, измерительных трансформаторов и масляных выключателей. Большое внимание уделяется работе с персоналом: проведено более 3,5 тыс. контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок. Среди них – учения с МЧС России по Омской области, представителями муниципальной и региональной власти.
3 Реконструкция подстанцииК сентябрю в Омске и районах области энергетики отремонтировали 7 тыс. километров воздушных линий электропередач, порядка 250 электроподстанций, более 1 тысячи комплектных трансформаторных подстанций и почти 170 трансформаторов, заменили более 6 тысяч изоляторов и 2 тысяч опор линий электропередач.
В этом году подразделения омского филиала ПАО «МРСК Сибири» во всех районах области пополнились 20 специальными автомобилями, предназначенными для выполнения различных работ, а также перевозок людей и техники в условиях бездорожья. Это автокраны, бурильно-крановые машины, самоходные стреловые подъемники, внедорожники, мотобуксировщики.