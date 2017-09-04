 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Омские энергетики получили паспорт готовности к зиме

Омские энергетики получили паспорт готовности к зиме

20 сентября 2017, 15:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОМСКЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018

Обсудить на форуме

154 просмотра

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.

Вручению документа, дающего право предприятию работать при максимальных нагрузках на сети, предшествовала работа комиссий с участием представителей профильных служб предприятия, сотрудников Регионального диспетчерского управления энергосистемы Омской области,  ГУ МЧС России по Омской области,  а также государственных инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора.

2 Паспорт КомиссияПлан подготовки к наступлению холодов включает в себя комплекс организационных и технических мероприятий. В их числе ремонт подстанционного оборудования, кабельных и воздушных линий электропередач, расчистка и расширение трасс в охранных зонах воздушных линий электропередач, повышение надежности схем электропитания.

Затраты филиала «Омскэнерго» на программу повышения качества электроснабжения составили более 500 млн. рублей.

 - В ходе работы члены комиссии подтвердили, что запланированный объем ремонтных работ во всех подразделениях филиала «Омскэнерго» выполнен качественно и в срок, - отметил и.о. директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Андрей Гаврилов. - На всех подстанциях города и районах области завершены тепловизионные обследования и высоковольтные испытания, выполнено техническое освидетельствование электрооборудования, проведена лабораторная диагностика состояния силовых, измерительных трансформаторов и масляных выключателей. Большое внимание уделяется работе с персоналом: проведено более 3,5 тыс. контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок. Среди них – учения с МЧС России по Омской области, представителями муниципальной и региональной власти.

3 Реконструкция подстанцииК сентябрю в Омске и районах области энергетики  отремонтировали  7 тыс. километров воздушных линий электропередач, порядка 250 электроподстанций, более 1 тысячи комплектных трансформаторных подстанций и почти 170 трансформаторов, заменили более 6 тысяч изоляторов и 2 тысяч опор линий электропередач.

В этом году подразделения омского филиала ПАО «МРСК Сибири» во всех районах области пополнились 20 специальными автомобилями, предназначенными для выполнения различных работ, а также перевозок людей и техники в условиях бездорожья. Это автокраны, бурильно-крановые машины, самоходные стреловые подъемники, внедорожники, мотобуксировщики.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!