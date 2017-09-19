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Пакет "Специальный" на РЭН - бесплатно

Пакет Специальный на РЭН - бесплатно

20 сентября 2017, 09:03
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017

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При поддержке Правительства Москвы и ПАО «Российские сети» участники Российской энергетической недели могут получить пакет «Специальный» бесплатно. Обязательным условием является регистрация на сайте Форума с 14 сентября по 1 октября.

Пакет «Специальный» предоставляет возможность посетить мероприятие РЭН 5 и 6-го октября. Исключение составят отдельные мероприятия деловой и культурной программы.

«Компания "Российские сети" и Правительство Москвы поддерживают форум с момента его создания. Повышение энергоэффективности и развитие энергетики - наши приоритеты, которые совместно с Минэнерго России мы не только внедряем в своей работе, но считаем важным популяризировать в масштабах всей страны», - отметил генеральный директор ПАО «Российские сети» Павел Ливинский.

Компания: РЭН-2017
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