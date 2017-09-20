Петербургские предприниматели незаконно пользуются электричеством

Петербургские предприниматели массово игнорируют акты технологического присоединения, которые для них подготовили в "Ленэнерго". Из 11 тысяч договоров подписано всего 2 тысячи. Бизнесмены говорят, что они и рады бы подключаться по-честному, но это требует больших денег. Энергетики грозят исками, и прецеденты уже есть: на предпринимателей, которые упорно не заключают договоры, заводят уголовные дела.



Имя Джавида Ибрагимова, скромного владельца магазина на 7-й Красноармейской, с недавних пор стало в предпринимательской среде нарицательным. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Ибрагимова к двум годам лишения свободы условно за то, что предприниматель пять лет не подключал свой магазин к электросетям. В "Ленэнерго" оценили ущерб в 2,4 миллиона рублей.



Таких, как Ибрагимов, - в Петербурге тысячи. Незаконно подключившихся нередко видно невооруженным глазом. Если к киоску от ближайшего электростолба тянутся провода, можно с уверенностью говорить: подключение самовольное.



Самая неприятная ситуация на стихийных рынках на окраинах Петербурга и в приграничных районах Ленинградской области. Возле станций метро "Девяткино", "Парнас" или Кудрово провода буквально свисают над торговцами и покупателями. Конечно, такие конструкции опасны, и это многие понимают. Кудровчане, например, в какой-то момент не выдержали и объявили нелегалам войну.



Но если с априори незаконной торговлей можно бороться всеми возможными способами, то как поступать с легальными предпринимателями, которые не подключаются законно к электросетям, совершенно непонятно.



Елена Терещенкова владеет двумя киосками в Калининском районе Петербурга. Женщина признается: подключиться к сетям легально у нее никак не получается, ведь стоимость присоединения оценивается в два миллиона рублей. Таких денег у нее нет. Но электричество в киосках есть.



Как так получилось? Предпринимательница объясняет, она подключена к электросетям через ближайший жилой дом на так называемой бездоговорной основе. То есть за электричество она платит в ТСЖ. И очень боится визита инженеров "Ленэнерго", ведь то, что она делает, - это нарушение. Эта история продолжается уже четыре года.



Наконец Терещенкова устала прятаться и пришла на "круглый стол", организованный прокуратурой Санкт-Петербурга.



По словам начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей городской прокуратуры Павла Червякова, в ведомство поступает очень много обращений, как от предпринимателей, так и от "Ленэнерго". Предприниматели считают, что условия подключения к сетям для микропредприятий слишком обременительны. В "Ленэнерго" сетуют на большое количество бездоговорников и на потери в сетях, за которые в итоге платят добросовестные потребители. Вообще, вся эта ситуация возникла из-за глобальной неопределенности, в которой пребывает вся петербургская нестационарная торговля. Дело в том, что схема размещения киосков в городе регулярно меняется.



Соответственно, киоски в одних локациях убирают, в других - ставят. И каждый раз электричество нужно подключать заново.



Плюс ко всему, договор аренды земельного участка подписывается на пять лет. После этого предприниматель должен снова участвовать в торгах, и, если ему повезет, он продлит право пользования городской землей. Но бывает, что по итогам торгов предпринимателям все равно приходится менять место дислокации.



Действующие правила таковы, что предыдущий арендатор должен оставить после себя чистый участок. Соответственно, при получении земли нужно заново ставить киоск и подводить к нему коммуникации. Тратить миллионы на подключение к сетям, понимая, что через несколько лет процесс с большой вероятностью придется повторить, предприниматели не готовы. И многие подключаются к сетям самовольно. Тем более что в Петербурге работают организации, которые за 10-15 тысяч готовы подключить объект к сетям мощностью до 15 киловатт.



Теоретически стоимость подключения можно снизить и законным способом, например, если сам киоск находится вблизи от точек присоединения.



- Мы готовы подключать. Но и вы размещайте свои ларьки там, где есть свободные мощности, - говорит и. о. генерального директора "Ленэнерго" Роман Бердников.



Предприниматели бы и рады, но только передвинуть свои киоски так, чтобы они были поближе к сетям, они не имеют права, а схема размещения НТО близость к точкам присоединения не учитывает.



Сами предприниматели просят "Ленэнерго" об амнистии, чтобы им разрешили платить по счетчикам без договоров.



- Все равно же я уже подключена, - говорит Терещенкова.



- Это вопрос применения норм права, - парирует Роман Бердников, тем более что амнистию компания в свое время уже проводила. Еще четыре года назад в "Ленэнерго" начали кампанию по безвозмездному подтверждению бездоговорного потребления 3 киловатт. Правда, воспользовались амнистией далеко не все предприниматели, поскольку 3 киловатта для большинства помещений недостаточно.Соответственно, киоски в одних локациях убирают, в других - ставят. И каждый раз электричество нужно подключать заново.



Плюс ко всему, договор аренды земельного участка подписывается на пять лет. После этого предприниматель должен снова участвовать в торгах, и, если ему повезет, он продлит право пользования городской землей. Но бывает, что по итогам торгов предпринимателям все равно приходится менять место дислокации.



Действующие правила таковы, что предыдущий арендатор должен оставить после себя чистый участок. Соответственно, при получении земли нужно заново ставить киоск и подводить к нему коммуникации. Тратить миллионы на подключение к сетям, понимая, что через несколько лет процесс с большой вероятностью придется повторить, предприниматели не готовы. И многие подключаются к сетям самовольно. Тем более что в Петербурге работают организации, которые за 10-15 тысяч готовы подключить объект к сетям мощностью до 15 киловатт.



Теоретически стоимость подключения можно снизить и законным способом, например, если сам киоск находится вблизи от точек присоединения.



- Мы готовы подключать. Но и вы размещайте свои ларьки там, где есть свободные мощности, - говорит и. о. генерального директора "Ленэнерго" Роман Бердников.



Предприниматели бы и рады, но только передвинуть свои киоски так, чтобы они были поближе к сетям, они не имеют права, а схема размещения НТО близость к точкам присоединения не учитывает.



Сами предприниматели просят "Ленэнерго" об амнистии, чтобы им разрешили платить по счетчикам без договоров.



- Все равно же я уже подключена, - говорит Терещенкова.



- Это вопрос применения норм права, - парирует Роман Бердников, тем более что амнистию компания в свое время уже проводила. Еще четыре года назад в "Ленэнерго" начали кампанию по безвозмездному подтверждению бездоговорного потребления 3 киловатт. Правда, воспользовались амнистией далеко не все предприниматели, поскольку 3 киловатта для большинства помещений недостаточно.



Логика "Ленэнерго" вполне понятна: если взять и простить предпринимателей, которые не могут заплатить за подключение миллионы, то как тогда смотреть в глаза добросовестным участникам рынка, после того как они ужались и все-таки смогли внести деньги за легальное присоединение.



В Петербурге с интересом присматривались к московскому опыту, когда на нескольких городских площадях энергетики заранее оборудовали мощности для киоскеров.



Но, когда ознакомились с проектом внимательно, решили его на вооружение не брать: слишком дорого. К тому же, энергетики, как и предприниматели, не хотят так рисковать при плавающей схеме НТО, ведь если участок не попадет в схему, то деньги будут в прямом смысле зарыты в землю.



Участники рынка не без оснований считают, что выход из ситуации может появиться лишь когда в сфере нестационарной торговли появится хоть какая-нибудь стабильность.



Если предприниматели и энергетики будут точно знать, что киоск на выбранном участке простоит не месяц, а десять или даже двадцать лет, то тогда сумма за присоединение к сетям уже не будет казаться настолько астрономической.



Источник: Российская газета