Повод для гордости: нефтеюганские водители – победители соревнований профессионального мастерства

В «Тюменьэнерго» завершился VIII конкурс профессионального мастерства среди водителей. В первенстве принимали участие команды всех девяти филиалов энергокомпании. Мероприятие прошло на базе филиала «Нефтеюганские электрические сети» и завершилось полным триумфом команды хозяев: первое командное и первые места в трёх номинациях личного первенства.



Водительские соревнования в «Тюменьэнерго» задают стандарты профессионализма и являются отличным инструментом проверки готовности персонала к прохождению осенне-зимнего периода.



В течение двух дней представители филиалов компании демонстрировали свои навыки и знания по всем направлениям работы, включая действия в чрезвычайных ситуациях: проверка знаний правил дорожного движения, практические навыки оказания помощи пострадавшему при ДТП, тушение возгорания в автомобиле и, собственно, водительское мастерство на этапе скоростного маневрирования.



В первый же день соревнований определились два явных претендента на победу – традиционно сильные команды из ноябрьского и нефтеюганского филиалов «Тюменьэнерго». И если на этапе проверки теоретических знаний быстрее оказался Дмитрий Сафонов из Нефтеюганска, правильно ответив на все вопросы за 31 секунду, то в спасении и реанимации пострадавшего, в роли которого выступал тренажёр «Гоша», лучше справились с заданием ноябрьские водители. Обе команды стали лучшими и на этапе тушения возгорания в автомобиле, поделив по количеству набранных баллов первое место. Решающим оказался последний и самый важный этап – скоростное маневрирование. Водители соревновались на автомобилях трёх классов: грузовом (КАМАЗ-43118), легковом (УАЗ Патриот Пикап) и автобусе (КАМАЗ-МАРКОПОЛО BRAVIS).



Задачей участников было в кратчайшее время и с наименьшим количеством ошибок пройти специально подготовленную трассу, продемонстрировав умение выполнять такие фигуры вождения, как «змейка» (передним и задним ходом), параллельная парковка, парковка задним ходом и другие.



Профессионализм участников соревнований оценивал судейский корпус под руководством начальника транспортной службы АО «Тюменьэнерго» Дмитрия Кашина. Он отметил, что среди участников немало «бывалых», которые приезжают на конкурс уже который год подряд. В то же время на смену опытным водителям со стажем приходят перспективные молодые специалисты. «На сегодняшний день транспортный цех «Тюменьэнерго» насчитывает почти 1 500 единиц техники, и за каждым автомобилем стоит профессионал – человек, для которого водительское мастерство является призванием. Я рад, что соревнования водителей стали в нашей компании отличной площадкой для обмена опытом и повышения квалификации», – отметил Дмитрий Кашин.



В результате лучшим водителем грузового автомобиля был признан Евгений Чулаков, легкового – Владимир Сасько, а лучшим водителем автобуса – Дмитрий Сафонов. Все трое – из филиала «Нефтеюганские электрические сети». Эти же мастера своего дела по праву стали победителями соревнований в командном зачёте. Таким образом нефтеюганцы сделали прекрасный подарок своему филиалу ко дню рождения, который отмечался в эти же дни.



Вторыми на пьедестал почёта взошли водители из филиала «Ноябрьские электрические сети», бронзовые медали у команды сургутского филиала «Тюменьэнерго».



Что касается остальных призёров, то «серебро» в вождении грузового автомобиля – у Александра Семагина из ноябрьского филиала, «бронза» – у Дениса Комарова из филиала «Энергокомплекс».



Второе место в категории «Автобус» досталось Александру Буслаеву из Ноябрьска, третье – Евгению Петрову из Нижневартовска.



Вторым в управлении легковым автомобилем стал Николай Зарубицкий из Сургутских электрических сетей, третьим – Александр Тютюнник из урайского филиала.



«Роль водителей в обеспечении надежной и бесперебойной работы энергосистемы в нашей зоне ответственности сложно переоценить. От их опыта и квалификации напрямую зависит, насколько быстро специалисты компании прибудут к энергообъекту для проведения необходимых работ, – комментирует генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук. – С учётом того, что зона нашей операционной ответственности – от берегов Карского моря до границы с Казахстаном – со значительными перепадами климатических зон, почвы и различных условий работы, нашим водителям приходится быть универсальными, многопрофильными специалистами, умеющими работать в любых условиях, даже самых экстремальных. Именно поэтому мы считаем профессию водителя базовой в энергокомпании. Мы с уверенностью можем сказать, что гордимся Человеком труда – каждым нашим специалистом, достойно представившим свой филиал на соревнованиях профессионального мастерства», – подчеркнул Сергей Савчук.