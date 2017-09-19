Производственные отделения филиала "Владимирэнерго" подтвердили готовность к предстоящей зиме

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
20 сентября 2017, 17:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
Производственные отделения (ПО) «Владимирские электрические сети» и «Александровские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» готовы к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018 гг. К такому заключению пришла специальная комиссия в составе руководителей технических служб предприятия.
Проверяющие оценивали степень готовности оборудования, зданий и сооружений, соблюдение требований пожарной и производственной безопасности на энергообъектах, а также полноту и качество выполнения ремонтной программы. Кроме того, проверялось оснащение и комплектация оперативно-выездных бригад, парка спецтехники, наличие и полнота аварийного запаса, резервных источников питания.
Своевременное выполнение ремонтных мероприятий способствует повышению надежности электроснабжения потребителей и эффективности работы сетевого комплекса, снижению технологических потерь электроэнергии и является залогом успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.
Так, за 8 месяцев текущего года специалисты ПО «Александровские электрические сети» в рамках подготовки к ОЗП отремонтировали около 400 км линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, завершили капитальный ремонт 110 трансформаторных подстанций и комплексный ремонт подстанций 35-110 кВ «Кольчугино» и «Карабаново». Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности территорию около 230 га вдоль трасс ВЛ.
В производственном отделении «Владимирские электрические сети» за 8 месяцев текущего года отремонтировано более 855 км ВЛ 04-110кВ. Проведен комплексный ремонт 9 подстанций 110 кВ: «Павловская», «Городская», «Копнино», «Берково», «Базовая», «Бараки», «Улыбышево», «Суздаль», «Караваево». Выполнен капитальный ремонт 88 трансформаторных подстанций 6-10кВ. Произведена расчистка ВЛ 6-10-35-110кВ от древесно-кустарниковой растительности площадью около 300 га. Обновлен автотранспортный парк: приобретено в эксплуатацию 10 единиц автотехники, из них 4 единицы спецавтотехники (вышки, бурилки).
Напомним, в зону ответственности производственных отделений «Александровские электрические сети» и «Владимирские электрические сети» входят 9 административных районов области: Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Юрьев-Польский, Петушинский, Собинский, Суздальский, Судогодский и Камешковский, население которых около 470 тыс. человек.
Все производственные отделения филиала «Владимирэнерго» прошли предварительную проверку готовности к ОЗП. С 27 по 29 сентября специальная комиссия, утвержденная приказом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оценит готовность филиала «Владимирэнерго» к предстоящей зиме в целом.