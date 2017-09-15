Российский энергетический форум предложит специалистам широкую программу

С 17 по 20 октября в Уфе состоится Российский энергетический форум и международные выставки «Энергетика Урала», «Теплоснабжениею Электротехника. Кабель». Форум проходит при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Организаторами событий выступают Правительство РБ, Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Башкирская выставочная компания. Генеральным спонсором является АО «Башкирская электросетевая компания». Генеральный интернет-партнер мероприятия портал RusCable.Ru.

Деловая программа Форума включает Пленарное заседание «Современная энергетика – многовариантность развития» и работу секций по 15 направлениям.

В числе самых востребованных среди специалистов – круглый стол «Ветроэнергетика: барьеры и ограничения для реализации проектов по строительству объектов генерации. Вопросы нормативного регулирования». Он состоится в первый день работы Российского Энергетического Форума 17 октября.

Организатор обсуждения — Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ) — обещает горячую дискуссию. Они считают, что компании, работающие на этом поле, сталкиваются с рядом преград, установленных действующим законодательством без учета специфики объектов ветрогенерации. Требования законодательства, по мнению представителей Ассоциации, продиктованы устаревшим подходом к реализации высокотехнологичных инновационных проектов.

Этот круглый стол станет попыткой организовать диалог участников ветроэнергетического рынка с профильными министерствами и регулирующими ведомствами. Спикерами на нем выступят Председатель Российской Ассоциации Ветроиндустрии Игорь Брызгунов, заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко, технический директор АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Денис Ярош, директор по техническому и нормативному регулированию ВЭС ОАО «ОТЭК» (ГК Росатом) Егор Гринкевич.

В рамках Российского энергетического форума, 18 октября, состоится круглый стол «Применение перспективных разработок кабельно-проводниковой продукции на объектах электросетевого комплекса России». У участников форума появляется возможность ознакомиться с разработками ведущих компаний в сфере электроэнергетики и электротехники и принять участие в обсуждении практических вопросов, связанных с особенностями производства, приобретения, прокладки и монтажа кабельно-проводниковой продукции. Целью круглого стола организаторы называют максимально открытый и честный диалог о работе данного направления электроэнергетики, обмен мнениями и опытом. К дискуссии приглашены представители органов власти, энергетических компаний региона.

Организатором мероприятия выступает Медиахолдинг «РусКабель» – отраслевой информационный флагман отрасли. Он организует встречу со специалистами и экспертами в области производства, реализации, обработки, кабельно-проводниковой продукции и аксессуаров.

Регистрация на мероприятие по ссылке: http://refbvk.ru/registraciya (пункт 10).



Зарегистрироваться на остальные мероприятия форума можно на сайте http://refbvk.ru.



Медиахолдинг «РусКабель» приглашает присоединиться к дискуссии всех заинтересованных 18 октября (среда) по адресу: 10.00-11.30 Конференц-зал 2, г. Уфа, ВДНХ-Экспо. Задать вопрос по организации, посещению, запросить программу круглого стола можно по телефону 8 (495) 229 33 36 или e-mail: mail@ruscable.ru.