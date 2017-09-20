Сроки строительства АЭС "Ханхикиви" могут сдвинуть

Жесткие требования финского атомного регулятора STUK могут затормозить строительство «Росатомом» финской АЭС «Ханхикиви-1»: лицензия на ее строительство, видимо, будет получена лишь в 2019 году. Это признал финский заказчик проекта Fennovoima, хотя в российской госкорпорации все же еще надеются получить разрешение в планируемые сроки — до конца 2018 года. Эксперты подчеркивают, что «Ханхикиви-1» по-прежнему один из немногих твердых контрактов «Росатома» в ЕС, и пока не видят рисков того, что АЭС не будет построена.



Строительство в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома» может затормозиться из-за задержки с получением лицензии на сооружение станции. Вчера заказчик АЭС — финский консорциум Fennovoima Oy — сообщил, что документ может быть получен не раньше 2019 года, хотя исходно разрешение ожидалось в конце 2018 года. Заявка на строительство АЭС была подана в правительство Финляндии летом 2015 года, лицензия на строительство также выдается кабмином, но для этого нужно положительное заключение от управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK). «Мы проанализировали ход работы и решили перенести нашу цель на получение лицензии на 2019 год,— заявил глава Fennovoima Тони Хемминки.— Подготовка документов в течение первых двух лет осуществлялась медленнее, чем ожидалось, и STUK не смог провести свою оценку в планируемом масштабе». В компании уточняют, что она еще в процессе передачи STUK необходимой проектной документации.



Но в «Росатоме» по-прежнему считают возможным получить лицензию и в 2018 году. В «Русатом Энерго Интернешнл» (РЭИН) сообщили, что генподрядчик строительства АЭС RAOS Project Oy (принадлежит РЭИН) «принимает все меры, привлекает всех необходимых специалистов и экспертов для подготовки лицензионной документации». В компании уточняют, что до конца 2018 года есть 15 месяцев, чтобы уложиться в согласованный график. «Тем не менее мы понимаем, что в Финляндии есть свои правила работы и есть определенные ограничения по выделяемым людским ресурсам, поэтому мы готовы рассмотреть и обсудить с партнерами ситуацию, при которой нужно больше времени для изучения документов»,— пояснили в РЭИН. Там не уточнили, приведет ли перенос сроков получения лицензии к удорожанию проекта. В Fennovoima на запрос “Ъ” не ответили.



Контракт на строительство «Ханхикиви-1» в районе Пюхяйоки подписан в декабре 2013 года, хотя «Росатом» сначала не считался основным претендентом на участие в проекте: Fennovoima вела переговоры с французской Areva (с большой задержкой достраивает в Финляндии АЭС «Олкилуото») и японской Toshiba (владеет американской Westinghouse). Но после того как финны объявили о намерении снизить мощность АЭС до 1,2 ГВт, французы и японцы вышли из конкурса. «Росатом» выкупил 34% акций в Fennovoima за €35,9 млн в марте 2014 года и получил на проект до 150 млрд руб. из ФНБ. Строительство АЭС планировалось начать в 2018 году, завершить — в 2024 году, стоимость проекта — €7 млрд. Параллельно с контрактом на строительство был заключен десятилетний контракт с топливной компанией «Росатома» ТВЭЛ на €450 млн на поставку топлива.



Наталья Порохова из АКРА считает, что любые задержки со строительством крупных АЭС сопряжены с удорожанием. «Но так как фактическое строительство еще не началось, то и повышение цены может быть не столь значимым»,— отмечает она. Глава независимого издания AtomInfo.ru Александр Уваров считает, что STUK является одним из самых «жестких и бюрократизированных, в хорошем смысле слова» регуляторов в Европе. «Даже при задержке сроков работа с ним станет для “Росатома” хорошим опытом»,— полагает эксперт. При этом господин Уваров не сомневается в том, что «Ханхикиви-1» будет построена в любом случае, поскольку финны четко уверены в необходимости ее строительства.



Источник: Коммерсант

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