TenneT заключает контракты на строительство двух оффшорных ППС мощностью 700 МВт каждая

Системный оператор Нидерландов TenneT заключил контракты с местной энергокомпанией HSM Offshore, занимающейся строительством оффшорных энергообъектов, на сооружение преобразовательных ПС (ППС) Borssele Alpha и Borssele Beta мощностью 700 МВт каждая, которые будут установлены на платформах в открытом море.



Целью сооружения ППС является соединение оффшорных ВЭС, которые планируется построить в выделенной под строительство объектов ветровой генерации акватории Borssele (Borssele offshore wind area), расположенной в Северном море к северо-западу от побережья страны. ППС будут осуществлять преобразование электроэнергии, выработанной морскими ВЭС. Далее электроэнергия суммарной мощностью до 700 МВт по двум оффшорным соединениям переменного тока, каждое из которых состоит из двух подводных кабелей напряжением 220 кВ пропускной способностью 350 МВт (предусмотрена возможность временного использования одного кабеля с увеличением его нагрузки до 380 МВт) и двух подземных кабелей, будет передаваться на действующую ПС Borssele. ПС Borssele будет расширена для размещения дополнительных трансформаторов, необходимых для повышения напряжения поступающей от ВЭС электроэнергии с 220 кВ до 380 кВ (напряжение национальной передающей сети).



В контрактные обязательства HSM Offshore входят инженерно-техническая разработка проектов сооружения ППС, изготовление, транспортировка, установка, присоединение к электрической сети и проведение приемо-сдаточных испытаний оборудования обеих оффшорных ППС. HSM Offshore уже приступила к изготовлению платформы для ППС Borssele Alpha на своей судостроительной верфи в городе Схидам (Schiedam). Строительство ППС Borssele Alpha планируется завершить в 2019 г., а ППС Borssele Beta – в 2020 г.



Оба проекта реализуются в соответствии с Национальной энергетической программой (National Energy Agreement, NEA), предусматривающей, в частности, что к 2020 г. 14%, а к 2023 г. 16% всей производимой в Нидерландах электроэнергии будет вырабатываться из ВИЭ. Для достижения поставленных целей TenneT, являющийся также оператором оффшорной электрической сети Нидерландов и ответственным за реализацию проектов сооружения оффшорных соединений, в период 2019-2023 гг. планирует ежегодно вводить в эксплуатацию 700 МВт мощности оффшорных соединений.