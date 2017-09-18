Тверьэнерго и УМВД по Тверской области провели рейд по пунктам приема металлолома

Два официальных пункта приема лома черных и цветных металлов в городе Старица Тверской области посетили специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и УМВД России по Тверской области в рамках совместного рейда. Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества электросетевой компании и полиции, заключивших год назад Соглашение о взаимодействии.



Рейд был проведен с целью профилактики хищений энергооборудования, принадлежащего электросетевой компании. Участники выездной инспекции произвели обходы пунктов, осмотр лома, который сдают местные жители. В ходе рейда не было обнаружено элементов электросетевого хозяйства или деталей электрооборудования, которые часто вызывают интерес у правонарушителей.



Между тем, злоумышленники, посягающие на целостность энергообъектов, рискуя жизнью (ежегодно в России от незаконного проникновения в электроустановки с целью хищения травмируются и гибнут около 14% от общего числа пострадавших в несчастных случаях), нарушают стабильную работу электросетевого комплекса области. О трагических последствиях краж энергооборудования участники инспекционного рейда напомнили работникам пунктов приема металлолома. С согласия администрации пунктов приема металлолома, энергетики развесили предупреждающие плакаты о недопустимости хищения энергообрудования и ответственности за подобные преступления.



Энергетики также разъяснили, что черный и цветной металл, имеющий отношение к электроустановкам, по закону можно принимать только у официальных представителей электросетевой компании. В противном случае, покупка лома энергооборудования у частного лица может быть квалифицирована, как правонарушение по статье ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальная мера наказания по данной статье от двух до семи лет лишения свободы.



«Тверьэнерго» ведет планомерную работу по защите энергообъектов от вандалов и грабителей. Мы постоянно напоминаем людям, что вмешательство в работу линии электропередачи (ЛЭП) или трансформаторной подстанции смертельно опасно. Кроме того, хищение и порча энергооборудования может привести к обесточению тысяч потребителей и что особенно важно – социально значимых объектов. Если кто-то стал очевидцем подозрительных действий на подстанциях или у ЛЭП, следует незамедлительно сообщить об этом энергетикам. Возможно, вы спасете чью-то жизнь», — пояснил Сергей Озеров, заместитель начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».