 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тверьэнерго и УМВД по Тверской области провели рейд по пунктам приема металлолома

Тверьэнерго и УМВД по Тверской области провели рейд по пунктам приема металлолома

20 сентября 2017, 14:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

190 просмотров

Два официальных пункта приема лома черных и цветных металлов в городе Старица Тверской области посетили специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и УМВД России по Тверской области в рамках совместного рейда. Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества электросетевой компании и полиции, заключивших год назад Соглашение о взаимодействии.

Рейд был проведен с целью профилактики хищений энергооборудования, принадлежащего электросетевой компании. Участники выездной инспекции произвели обходы пунктов, осмотр лома, который сдают местные жители. В ходе рейда не было обнаружено элементов электросетевого хозяйства или деталей электрооборудования, которые часто вызывают интерес у правонарушителей.

Между тем, злоумышленники, посягающие на целостность энергообъектов, рискуя жизнью (ежегодно в России от незаконного проникновения в электроустановки с целью хищения травмируются и гибнут около 14% от общего числа пострадавших в несчастных случаях), нарушают стабильную работу электросетевого комплекса области. О трагических последствиях краж энергооборудования участники инспекционного рейда напомнили работникам пунктов приема металлолома. С согласия администрации пунктов приема металлолома, энергетики развесили предупреждающие плакаты о недопустимости хищения энергообрудования и ответственности за подобные преступления.

Энергетики также разъяснили, что черный и цветной металл, имеющий отношение к электроустановкам, по закону можно принимать только у официальных представителей электросетевой компании. В противном случае, покупка лома энергооборудования у частного лица может быть квалифицирована, как правонарушение по статье ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальная мера наказания по данной статье от двух до семи лет лишения свободы.

«Тверьэнерго» ведет планомерную работу по защите энергообъектов от вандалов и грабителей. Мы постоянно напоминаем людям, что вмешательство в работу линии электропередачи (ЛЭП) или трансформаторной подстанции смертельно опасно. Кроме того, хищение и порча энергооборудования может привести к обесточению тысяч потребителей и что особенно важно – социально значимых объектов. Если кто-то стал очевидцем подозрительных действий на подстанциях или у ЛЭП, следует незамедлительно сообщить об этом энергетикам. Возможно, вы спасете чью-то жизнь», — пояснил Сергей Озеров, заместитель начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Компания: ПАО "МРСК Центра"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!