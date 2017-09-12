Условное возгорание в насосной ликвидировали специалисты "Хабаровских тепловых сетей" в ходе общесетевой противоаварийной тренировки

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
20 сентября 2017, 17:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДГК, УЧЕНИЯ
Условное возгорание в насосной станции ликвидировали специалисты «Хабаровских тепловых сетей» (структурное подразделение филиал «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК») в ходе общесетевой противоаварийной тренировки.
По легенде в холодное время года при устойчивой минусовой температуре на подкачивающей насосной станции (ПНС-324) в районе Березовки произошло короткое замыкание и возгорание электрокабеля. Под вопросом оказалось обеспечение теплом всего Кировского и частично Железнодорожного районов Хабаровска.
Грамотная и слаженная работа специалистов ХТС позволила в кротчайшие сроки ликвидировать возгорание и переключить потребителей на другой источник теплоснабжения, после чего приступить к ремонту оборудования.
В учениях приняли участие свыше 25 человек, среди них – диспетчеры, сотрудники двух сетевых районов города и аварийно-восстановительной бригады.
«Цель такой тренировки - контроль и отработка деятельности персонала при нарушение гидравлического режима на тепломагистрали, - рассказал главный инженер ХТСК Александр Орлов. – Подобные учения мы проводим не реже одно раза в квартал. Ежемесячно проходят учебные тренировки. Это позволяет оперативному персоналу отрабатывать навыки устранения возможных аварийных ситуаций».
Подводя итоги, участники отметили, что тренировка на всех этапах прошла успешно и персонал ХТС готов к ликвидации аварий на теплосетях зимой 2017-2018 года.