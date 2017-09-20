В Мексике 3,8 миллиона человек остались без света из-за землетрясения

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20 сентября 2017, 09:21
Рубрика: В мире
Метки: ЛЭП, АВАРИИ
Почти 4 миллиона потребителей остались без света в результате мощного землетрясения в Мексики, сообщила федеральная комиссия по электроэнергии (CFE).
"По предварительным данным у 3,8 миллиона клиентов было прервано электроснабжение из-за произошедшего сегодня землетрясения", — сообщила CFE в Twitter.
Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди.
Жертвами землетрясения стали как минимум 93 человека. В Мехико обрушились несколько десятков зданий.
Источник: РИА Новости