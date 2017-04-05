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Врио Главы Республики Мордовия В.Д. Волков осмотрел новый цех ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

Врио Главы Республики Мордовия В.Д. Волков осмотрел новый цех ООО ЭМ-КАБЕЛЬ

20 сентября 2017, 17:11
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ

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ЭМ-КАБЕЛЬ

ЭМ-КАБЕЛЬ

ЭМ-КАБЕЛЬ

ЭМ-КАБЕЛЬ

ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" 6 сентября посетил врио Главы Мордовии В.Д. Волков. Он осмотрел готовящийся к запуску цех по выпуску высоковольтных кабелей 10-110 кВ. В настоящее время все оборудование для запуска первой очереди производства смонтировано, идут пусконаладочные работы.

Владимир Дмитриевич высоко оценил проделанную работу:

- Новый корпус был построен всего за год! Это рекордные сроки, завершена не только стройка, производство готово к пуску! Это новые рабочие места и увеличение объемов производства, это развитие и движение вперед! Спасибо всем тем, кто самоотверженно и от души вложил свой труд в это дело: инвесторам, строителям, техническому персоналу, рабочим.

Волков также рассказал работникам Группы Компаний "Оптикэнерго" о том, что регулярно рассказывает Президенту страны В.В. Путину о достижениях и успехах мордовских кабельщиков:

- Когда я встречался с главой государства, особое внимание мы уделили перспективам развития кабельного кластера республики. Многое из того, что нам удалось сделать в этой отрасли, связано с поддержкой Президента, и все, о чем он говорит, имеется на ваших предприятиях – инновации, импортозамещение, качество, достойная заработная плата у рабочих.

После осмотра цеха врио Главы Мордовии встретился с коллективами предприятий Группы Компаний "Оптикэнерго", рассказал о ближайших планах развития республики и ответил на вопросы людей.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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