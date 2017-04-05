Врио Главы Республики Мордовия В.Д. Волков осмотрел новый цех ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
20 сентября 2017, 17:11
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" 6 сентября посетил врио Главы Мордовии В.Д. Волков. Он осмотрел готовящийся к запуску цех по выпуску высоковольтных кабелей 10-110 кВ. В настоящее время все оборудование для запуска первой очереди производства смонтировано, идут пусконаладочные работы.
Владимир Дмитриевич высоко оценил проделанную работу:
- Новый корпус был построен всего за год! Это рекордные сроки, завершена не только стройка, производство готово к пуску! Это новые рабочие места и увеличение объемов производства, это развитие и движение вперед! Спасибо всем тем, кто самоотверженно и от души вложил свой труд в это дело: инвесторам, строителям, техническому персоналу, рабочим.
Волков также рассказал работникам Группы Компаний "Оптикэнерго" о том, что регулярно рассказывает Президенту страны В.В. Путину о достижениях и успехах мордовских кабельщиков:
- Когда я встречался с главой государства, особое внимание мы уделили перспективам развития кабельного кластера республики. Многое из того, что нам удалось сделать в этой отрасли, связано с поддержкой Президента, и все, о чем он говорит, имеется на ваших предприятиях – инновации, импортозамещение, качество, достойная заработная плата у рабочих.
После осмотра цеха врио Главы Мордовии встретился с коллективами предприятий Группы Компаний "Оптикэнерго", рассказал о ближайших планах развития республики и ответил на вопросы людей.